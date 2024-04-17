«الاتحاد للشحن» تعزز أسطولها بمجموعة جديدة من مقطورات التبريد

المصدر: أبوظبي – وام

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أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، عن تعزيز أسطول النقل على مدرج المطار لديها في أبوظبي بمجموعة جديدة من مقطورات التبريد عالية التقنية.

ويتيح توفير مقطورات التبريد لنقل المستحضرات الدوائية والشحنات سريعة التلف تعزيز قدرة الاتحاد للشحن في مجال خدمات سلسلة التبريد مضبوطة الحرارة، وذلك في مركزها في أبوظبي.

تعاون

وعززت الاتحاد للشحن أسطولها بالتعاون مع الاتحاد لخدمات المطار - الشحن، من خلال إضافة مقطورات تبريد مخصصة للمستحضرات الدوائية والمنتجات سريعة التلف لتوفير أقصى درجات السلامة لشركائها وعملائها في جميع مراحل عملية المناولة.

وستوفر الحاويات المتخصصة نظاماً مغلقاً يحقق التحكم بدرجة حرارته لضمان النقل الموثوق والسلس لشحنات الأدوية عالية القيمة والحساسة للحرارة بين طائرة شركة الشحن ومستودع سلسلة التبريد المتطور.

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