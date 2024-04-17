طيران الإمارات تخطط لبيع 445 ألف مقعد على رحلاتها من وإلى روما صيفاً

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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تخطط طيران الإمارات لبيع 445 ألف مقعد خلال فصل الصيف على رحلاتها بين دبي وروما في الاتجاهين، وستشغل الناقلة الطائرة العملاقة A380 بمعدل رحلتين يومياً على هذا الخط طول موسم الصيف للاستفادة من ارتفاع الطلب على السفر، بحسب تحليل «سيمبلي فلاينغ» لبيانات «أو إيه جي» الدولية المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات.

وأظهر تحليل سيمبلي فلاينغ لجدول رحلات طيران الإمارات الذي دخل حيز التنفيذ في 31 مارس الماضي، أن طيران الإمارات تشغل حالياً رحلة يومية بطائرة A380 إلى جانب رحلة بطائرة بوينج 777-300ER وهو ما سيتم تغييرها إلى رحلتين يومياً بواسطة طائرة A380 بهدف استيعاب نمو الطلب على السفر خلال هذه الفترة.

وكشف التحليل عن أن هناك نحو 17 مطاراً حول العالم ستستقبل طائرات الإمارات A380 خلال الصيف بمعدل رحلتين يومياً أو أكثر، منها ثماني مطارات في أوروبا.

وتعتبر أسواق أستراليا والهند واليابان وجنوب أفريقيا والصين وتايلاند وموريشيوس وسريلانكا وسنغافورة وماليزيا الأكثر شعبية بالنسبة للمسافرين على هذا الخط.

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