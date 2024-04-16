"الاتحاد للطيران" : تأخير في بعض الرحلات غداً بسبب الأحوال الجوية

المصدر: وام

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أعلنت "الاتحاد للطيران" أنه نظراً للظروف الجوية الماطرة في إمارة أبوظبي، من المتوقع أن تشهد رحلات الناقلة بعض التأخير يوم غد الأربعاء الموافق 17 أبريل.

وأضافت الاتحاد للطيران، في بيان اليوم، أنها ستعمل مع الضيوف المتأثرين لمساعدتهم على إجراء التعديلات على خططهم في السفر والوصول إلى وجهاتهم الأخيرة.

ودعت الاتحاد للطيران المسافرين إلى زيارة الموقع الإلكتروني للناقلة للاطلاع على مواعيد إقلاع الطائرات، مشيرة إلى أن سلامة الضيوف وطاقم العمل ستبقي في قمة الأولويات.

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