فلاي دبي تعلق مؤقتاً جميع الرحلات المغادرة من دبي

المصدر: البيان

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قال المتحدث باسم فلاي دبي "إن الظروف الجوية المتقلبة أدت في مختلف أنحاء دولة الإمارات اليوم "الثلاثاء" إلى تأثيرات كبيرة على عملياتنا في مطار دبي الدولي، ونتيجة لذلك، تم إلغاء العديد من رحلات فلاي دبي أو تعرضت لتأخيرات طويلة، ومن المتوقع أن تستمر الظروف الجوية الحالية طوال الليل وحتى الغد".

وأوضح المتحدث باسم فلاي دبي أنه تم إلغاء جميع رحلات فلاي دبي المقرر إقلاعها من دبي هذا المساء (16 أبريل) فورا وحتى الساعة 10:00 (بتوقيت دبي) من يوم غد 17 أبريل. خلال هذه الفترة، لن يتم قبول المسافرين الذين ليست دبي وجهة نهائية لهم للسفر. سنواصل مراقبة الوضع عن كثب وتحديث جدول رحلاتنا وفقًا لذلك. سيسمح لنا ذلك باستعادة استمرارية العمليات بشكل أكثر كفاءة واستيعاب الرحلات القادمة من مختلف وجهات شبكة الناقلة حيثما أمكن ذلك.

وأضاف أنه سيتم إعادة كامل المبلغ للمسافرين الذين لديهم حجوزات تم إلغاؤها. تعمل فرق خدمة العملاء لدينا بجهد كبير لتقليل تأثيرات ذلك على جدول سفر الركاب لدينا. إن سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولويتنا دائمًا. نعتذر عن الإزعاج الناتج عن هذه الأحوال الجوية.

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