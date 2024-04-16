تنبيه مهم من مطارات دبي حول حالة الطقس

المصدر: البيان

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تؤكد مطارات دبي أن العمليات لا تزال متأثرة بشكل كبير في مطار دبي الدولي (DXB) بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي حدثت اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل.

وبسبب العاصفة القوية، عُلقت العمليات مؤقتاً لمدة 25 دقيقة بعد ظهر هذا اليوم، ولكنها استؤنفت منذ ذلك الحين. ألغيت 21 رحلة مغادرة و24 رحلة قادمة منذ الساعة 00:02 بالتوقيت المحلي هذا الصباح، بينما تم تحويل 3 رحلات إلى مطارات أخرى مجاورة.

هناك فيضانات كبيرة على الطرق المؤدية إلى المطار، وتشير توقعات الطقس الحالية إلى أن الطقس غير المستقر سيستمر في التسبب في تأخيرات حتى ساعات فجر الأربعاء 17 أبريل.

تم تفعيل فرق الاستجابة في مطارات دبي، كما نعمل بشكل وثيق مع شركات الطيران وغيرها من شركائنا لإعادة العمليات إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.

نحث الضيوف على التحقق مباشرة مع شركة الطيران الخاصة بهم للحصول على أحدث المعلومات حول حالة رحلتهم، وتخصيص وقت سفر للوصول إلى المطار، واستخدام مترو دبي لحركة أكثر سلاسة. علماً بأنه تم تمديد ساعات العمل في مترو دبي حتى الساعة 03:00 صباحاً بالتوقيت المحلي.

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