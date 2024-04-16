فلاي دبي تعلن تأثر جدول رحلاتها بسبب الأحوال الجوية المتقلبة

المصدر: البيان

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أفاد متحدث باسم فلاي دبي أن الظروف الجوية المتقلبة التي شهدتها دولة الإمارات اليوم 16 أبريل أثرت على جدول رحلاتنا في مطار دبي الدولي وتم إلغاء بعض الرحلات نتيجة لذلك إضافة إلى بعض التأخير في عدد من الرحلات .

وأضاف: نعمل جاهدين لتقليل أي تأثير لجداول سفر مسافرينا ونقوم بالتنسيق مع جميع الأطراف في المطار، وسنواصل مراقبة الأحوال الجوية عن كثب وننصح مسافرينا بالوصول قبل وقت كاف لرحلتهم إلى المطار والتحقق من حالة رحلتهم على موقع flydubai.com..

وقدمت فلاي دبي مجموعة نصائح وإرشادات للمسافرين أثناء الحالة الجوية الماطرة.



نصائح للسفر – خلال الاحول الجوية:



* يُنصح الركاب بتحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم عبر قسم إدارة الحجز على موقع flydubai.com.

* إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت متاح بين 48 ساعة و75 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة من دبي.

* يُنصح الركاب بالتحقق من حجزهم لمعرفة أوزان الأمتعة المسموح بها. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الأمتعة هنا https://www.flydubai.com/en/flying-with-us/baggage/أو التواصل مع مركز الاتصال لدينا على الرقم 00971600544445 .

* يُنصح المسافرين بالوصول إلى المطار قبل أربع ساعات على الأقل من موعد مغادرة رحلتهم. يرجى ملاحظة أن مكاتب انجاز اجراءات السفر تغلق قبل 60 دقيقة من موعد مغادرة الرحلة.

* يمكن للمسافرين توفير الوقت في المطار باستخدام أحد أكشاك الخدمة الذاتية الجديدة لدينا في المبنى رقم 2، حيث يمكنهم طباعة بطاقة الامتعة وانجاز اجراءات السفر عبر الإنترنت ثم التوجه مباشرة إلى مكتب تسليم الحقائب المخصص.

* ننصح المسافرين بالتحقق بانتظام من شاشات معلومات الرحلة الخاصة ببوابة المغادرة والتأكد من تواجدهم عند البوابة قبل وقت كاف للصعود إلى الطائرة.

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