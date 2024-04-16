طيران الإمارات تنظم يوماً مفتوحاً للتوظيف في أكسفورد

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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نظمت طيران الإمارات يوماً مفتوحاً للتوظيف في أكسفورد أمس. وسينضم المرشحون الناجحون إلى فريق يضم 21,500 من أفراد أطقم الطائرات في دبي، بما في ذلك ما يتجاوز الألف من المملكة المتحدة.

وقالت روبين كلارك، التي انضمت إلى طاقم الطائرة في فبراير 2023: «العمل لدى طيران الإمارات وظيفة لا مثيل لها. منذ اليوم الذي صعدت فيه على متن الرحلة، وأنا أشعر بالفخر بما أنجزته».

وأضافت: «سأكون ممتنة دائماً لطيران الإمارات على الذكريات التي صنعتها، والتجارب الرائعة التي مررت بها في السفر حول العالم، وعلى قدرتي على العودة من رحلاتي إلى دبي».

ياتي ذلك في أعقاب مبادرة عالمية أُعلن عنها مؤخراً لتوظيف 5,000 من أفراد أطقم الخدمات الجوية في 2024، ما يزيد أفراد طاقمها بنسبة 25%. ويشمل المرشحون المثاليون الخريجين الجدد الذين حصلوا على تدريب داخلي أو وظائف بدوام جزئي، وأولئك الذين لديهم خبرة لا تقل عن سنة بمجال الضيافة أو خدمة العملاء.

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