21.5 % انتعاش السفر الجوي العالمي في فبراير

المصدر: جنيف - وام

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أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن إجمالي الطلب على السفر عالمياً في فبراير 2024 سجل ارتفاعاً بنسبة %21.5، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير بيانات قطاع السفر الجوي في الأسواق العالمية.

وأظهرت بيانات التقرير أن السعة الإجمالية التي تقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر ارتفعت بواقع %18.7 على أساس سنوي. كما استقر عامل الحمولة لشهر فبراير عند %80.6 مسجلاً زيادة بواقع 1.9 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير للعام 2023.

وللمرة الأولى، تجاوز الطلب على الخدمات العالمية مستوياته المسجلة قبل الجائحة مسجلاً زيادة بنسبة 0.9% بالمقارنة مع فبراير 2019.

وسجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً 53.2%، وحققت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعاً 15.9% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وارتفعت السعة %16 على أساس سنوي، بينما سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعاً %19.7، وارتفعت السعة بنسبة %19.1 على أساس سنوي، كما ازداد عامل الحمولة إلى %80.8.

وبلغت نسبة ارتفاع شركات الطيران في أمريكا الشمالية نحو %16 على أساس سنوي في الطلب على السفر، بينما سجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعاً %21 على أساس سنوي في الطلب على السفر.

وسجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعاً بنسبة %20.7 على أساس سنوي في الطلب على السفر، وارتفعت السعة بواقع %22.1 على أساس سنوي.

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