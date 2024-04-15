للمرة الأولى في تاريخه.. مطار دبي الثاني عالمياً بعدد المسافرين في 2023

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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قفز مطار دبي الدولي من المركز الخامس عالمياً إلى المركز الثاني في عدد المسافرين الدوليين والمحليين على قائمة أكثر 10 مطارات ازدحامًا في جميع أنحاء العالم لعام 2023، بحسب أحدث تصنيف لمجلس المطارات العالمي.

وكشف مجلس المطارات العالمي أن مطار دبي الدولي نجح للمرة الأولى في تاريخه للوصول إلى المركز الثاني عالمياً بعدد المسافرين في 2023 بعد أن حل في المركز الخامس خلال العام 2022.

وبحسب التصنيف الجديد تضمنت قائمة أكبر 5 مطارات في العالم كل من مطار أتلانتا الأمريكي الذي حل في المركز الأول بنحو 104.6 مليون مسافر وبنمو 11.7%، في حين جاء مطار دبي الذي قفز 3 مراكز مقارنة مع العام 2022 بنحو 86.99 مليون مسافر بنمو 31.7%، ثم مطار دالاس فورت نورث في المركز الثالث 81.75 مليون مسافر، ومطار لندن هيثرو في المركز الرابع مسجلا 79.18 مليون مسافر، ثم مطار طوكيو في المركز الخامس بنحو 78.7 مليون مسافر بنمو 55.1%..

وبحسب التقرير الرسمي يقترب عدد المسافرين حول العالم في2023 من 8.5 مليارات مسافر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27.2% عن عام 2022 أو انتعاشاً بنسبة 93.8% عن نتائج ما قبل الجائحة (2019).

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