«الاتحاد للطيران» تستأنف رحلاتها غداً بين أبوظبي وتل أبيب وعمّان

المصدر: وام

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أعلنت الاتحاد للطيران استعدادها لاستئناف رحلات الركاب والشحن المنتظمة بين أبوظبي (AUH) وتل أبيب (TLV)، وأبوظبي وعمان (AMM) يوم غد الاثنين 15 أبريل، وذلك بعد إعادة فتح المجال الجوي لكل من إسرائيل والأردن ودول أخرى في الشرق الأوسط.

وذكرت الاتحاد للطيران، في بيان اليوم، أن الأوضاع تخضع للتطور المستمر مع مواصلة مراقبة الأحداث الأمنية والمجال الجوي باستمرار.

وأضافت أنه لا يتم تسيير رحلات الاتحاد للطيران إلا عبر المجال الجوي المعتمد، مشيرةً إلى أن سلامة الضيوف وطاقم العمل تبقي في قمة الأولويات، موضحة: «لن نقوم أبداً بتشغيل رحلة ما لم يكن ذلك آمناً».

وقالت إنه مع عودة الخدمات إلى طبيعتها بعد الإغلاق المؤقت للمجال الجوي عبر أجزاء من الشرق الأوسط يوم الأحد 14 أبريل، من الممكن أن تتعرض بعض الرحلات إلى التعديل يوم الاثنين 15 أبريل.

كانت الاتحاد للطيران ألغت رحلاتها إلى تل أبيب وعمان اليوم إثر إغلاق المجال الجوي في المنطقة، حيث جرى إلغاء الرحلات EY593 من أبوظبي (AUH) إلى تل أبيب (TLV) وEY594 من تل أبيب إلى أبوظبي، وEY513 من أبو ظبي إلى عمان (AMM) وEY514 من عمّان إلى أبوظبي.

كما أعادت «الاتحاد للطيران» توجيه عدد من رحلاتها المشغّلة من وإلى أوروبا وأمريكا الشمالية، اليوم، للتحليق فوق المملكة العربية السعودية ومصر.

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