مصر تكشف حقيقة إغلاق مجالها الجوي بصورة طارئة

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بصورة طارئ.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة الطيران المدني، مؤكداً أنها نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن من قِبل أي جهة رسمية، مشددةً على أن المجال الجوي المصري والحركة الجوية يعملان بصورة طبيعية دون توقف.

ولفتت إلى استمرار مختلف المطارات المصرية في تسيير كل الرحلات الجوية بصورة منتظمة وفقاً لجداول التشغيل اليومية، ما عدا المتجهة لبعض الدول نتيجة لتوقف مجالها الجوي أمام حركة الطيران، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

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