الأردن يغلق أجواءه أمام جميع الطائرات ابتداءً من الليلة

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني إغلاق الاجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت ابتداء من الليلة.

وأوضحت الهيئة أن الإغلاق سيتم بدءاً من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC أي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة، مشيرةً إلى أنه سيتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات، وذلك وفقاً لما ذكره موقع «عمون» الإخباري.

وأكدت أن القرار جاء حفاظاً على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية، وفي ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة، وبعد تقييم المخاطر وفقاً للمعايير المتبعة عالمياً.

وذكر شهود عيان أنه تم إخلاء مطار الملكة علياء الدولي من المسافرين والموظفين وإلغاء رحلات الطيران كافة.

وكانت مصادر مطلعة في مطار الملكة علياء الدولي ذكرت أنه طُلب من المسافرين عبر المطار الخروج من مبناه، مؤكدةً أنه لا علاقة لذلك بأي أحداث أمنية.

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