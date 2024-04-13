برج العرب وأتلانتس يتصدران قائمة الفنادق الأكثر شهرة على انستغرام

المصدر: دبي- البيان

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تعد دبي موطنًا لبعض أشهر الفنادق في العالم والتي تجسد مفهوم الحياة الفاخرة؛ حيث كشف استطلاع حديث أن دبي تضم بعض الفنادق الأكثر جذباً على انستغرام.

ووفقاً لقائمة الفنادق الأكثر ظهوراً على انستجرام والتي تم إصدارها مؤخرًا، فقد تصدّر برج العرب وأتلانتس النخلة القائمة.

وبحسب التقرير الصادر عن Hotelier Middle East فإن برج العرب، الذي يعد أحد أكثر المعالم شهرة في الإمارة، تصدر الآن قائمة أكثر الفنادق شهرة على انستجرام عالمياً؛ حيث ظهر في أكثر من 2.5 مليون منشور على انستجرام ليحتل المرتبة الأولى.

كما حصل فندق دبي آخر، وهو فندق أتلانتس النخلة، على المركز الثاني في القائمة.

وأُجري الاستطلاع من قبل موقع Dubai & Tickets، الذي قام بدراسة شملت 80 فندقًا حول العالم. من خلال الوصول إلى أعلى عدد من علامات التصنيف على منشورات انستجرام التي تتضمن اسم كل فندق، كشفت هذه البيانات عن قائمة بأفضل 10 فنادق على

انستغرام عالميًا.

وجاءت المراكز العشرة الأولى، كالآتي:

• برج العرب، دبي - ظهر في أكثر من 2.5 مليون منشور على انستجرام.

• أتلانتس النخلة، دبي - ظهر في 673,000 منشور.

• سونييفا جاني، جزر المالديف - ظهر هذا الفندق في أكثر من 423,000 منشور.

• فيلا ديستي، بحيرة كومو، إيطاليا - احتل المركز الرابع حيث ظهر في 201,000 منشور.

• بيلاجيو، لاس فيجاس، الولايات المتحدة - ظهر في 187,000 منشور.

• فندق بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة - حصل على المركز السادس بـ 143,000 منشور.

• فندق جيراف، مانور، كينيا - ظهر في حوالي 117,000 منشور.

• ريتز، باريس، فرنسا - يحتل المرتبة الثامنة بـ 97,100 منشور.

• مارينا باي ساندز، سنغافورة - يحتل المرتبة التاسعة بـ 96,900 منشور.

• كلاريدجز، لندن، المملكة المتحدة - ظهر في أكثر من 84,300 منشور.

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