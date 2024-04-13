4.49 مليارات درهم إيرادات غرف دبي الفندقية في شهرين

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله

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ارتفع حجم إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال أول شهرين من العام الجاري بنسبة 20 % لتصل إلى 4.49 مليارات درهم، مقارنة مع 3.74 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إلى أن عدد الليالي الفندقية في فنادق دبي وصل خلال أول شهرين من العام الجاري إلى 7.78 ملايين ليلة، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى 578 درهماً.

وجاء الارتفاع الكبير في عائدات الغرف الفندقية في دبي، بدعم ارتفاع متوسط العائد على الغرفة خلال شهري يناير وفبراير الذي وصل إلى 12 % ليسجل 578 درهماً مقارنة مع 514 درهماً خلال أول شهرين من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع عدد الليالي الفندقية بنسبة 7 % إلى 7.78 ملايين ليلة، مقابل 7.28 ملايين ليلة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وواصل القطاع السياحي في دبي تحقيق إنجازات نوعية على العديد من المسارات المتعلقة بدخول أعداد كبيرة من الغرف الفندقية وزيادة مطردة لأعداد السياح من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتمكنها من اختراق أسواق جديدة بدعم من توسعات شركات الطيران المحلية ووصولها إلى محطات جديدة.

في حين تواصل فنادق دبي تحقيق مستويات نمو ثابتة في مجموعة من المؤشرات الرئيسية مثل أعداد الزوار وإيرادات الغرف، إضافة إلى إيرادات المأكولات والمشروبات وغيرها.

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