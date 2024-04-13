المناطق السياحية في أبوظبي تستقطب الآلاف خلال العيد

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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استقطبت المناطق السياحية في أبوظبي آلاف الزوار خلال عطلة العيد للاستمتاع بالألعاب والأنشطة الترفيهية المختلفة.

وتوافد آلاف السياح على العديد من المناطق السياحية للاستمتاع بالعروض الترفيهية الشيقة.

وشهدت المناطق والوجهات السياحية والمدن الترفيهية خلال أيام العيد مجموعة واسعة من العروض واحتفالات الألعاب النارية، والتي تستقطب العائلات من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت صناعة الترفيه والجذب السياحي نقلة نوعية في أبوظبي مع افتتاح مجموعة من أضخم الوجهات الترفيهية لتكون محط أنظار الزوار لقضاء عطلة عيد الفطر.

واستقبلت جزيرة الحديريات ضيوفها من المقيمين والزوار خلال عطلة عيد الفطر وقدمت تجارب ممتعة تجمع بين العراقة والحداثة، منها عروض الألعاب النارية،بالإضافة إلى سينما في الهواء الطلق لعشاق مشاهدة الأفلام السينمائية في الهواء بتجربة راقية على أرائك مريحة وبتقنية صوت عالية.

وتضم جزيرة الحديريات وجهات عائلية مميزة مثل «محطة الحناء» و«ركن الأطفال» حيث يستمتع البراعم الصغار بتناول الفشار وحلوى القطن والمشروبات المنعشة.

واستمتع السياح بعالم من المرح والترفيه في منطقة الألعاب التي تزخر بمجموعة متنوعة من الألعاب المطاطية الممتعة للأطفال واليافعين والتي سترسم الابتسامة والفرح على مُحيا الجميع.

وقدمت الجزيرة لضيوفها عروضاً جذابة مستوحاة من احتفالات كرنفالية متجولة، حيث ينبض المكان بالحياة بعروض مذهلة مفعمة بالألوان الزاهية، لتجعل من الاحتفالات بعيد الفطر في جزيرة الحديريات مناسبة لا تنسى.

فعاليات استثنائية

وأعلنت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة، عن برنامج متنوع من التجارب الترفيهية والثقافية والفعاليات الاستثنائية التي تجمع العائلات والأصدقاء للاحتفال سوياً بعيد الفطر المبارك، حيث تقدم ياس ووترورلد (مدينة الألعاب المائية في جزيرة ياس) أكثر من 40 لعبة مشوقة، والعديد من المنزلقات المائية، والتجارب المذهلة بمستويات تلبي تطلعات جميع أفراد العائلة.

كما استقبل عالم وارنر براذرز أبوظبي العائلات والأصدقاء لخوض العديد من التجارب المتميزة خلال عطلة العيد، مع أكثر من 60 رحلة وتجربة آسرة وشخصيات محبوبة من الرسوم المتحركة والأفلام المفضلة لديهم.

وتواصل حكايات المارينا جذب قلوب العائلات والأطفال مع باقة من القصص الحيّة والعروض الموسيقية المتميزة وباقة من الأنشطة المخصصة للأطفال لإثراء مخيلتهم وقدراتهم الإبداعية.

برامج احتفالية

وشهدت حديقة الإمارات للحيوانات إقبالاً كبيراً خلال عطلة عيد الفطر، حيث قدمت للزوار مجموعة من البرامج الاحتفالية، التي نالت إعجاب الصغار والكبار.

وأكد الدكتور وليد شعبان، الرئيس التنفيذي لحديقة الإمارات للحيوانات – لـ «البيان» - أن دولة الإمارات تتبوأ مكانة سياحية متميزة على مستوى منطقة الخليج وخاصة قطاع السياحة البيئية، مشيراً إلى المبادرات التي قامت بها حكومة الإمارات لتحقق مكانتها الرائدة في مقدمة الدول الداعمة للسياحة البيئية عالمياً.

وأكد التزام الدولة بالحفاظ على الحياة البرية وحرصها على تنفيذ المبادرات الصديقة للبيئة. وقال: نتوقع ارتفاعاً في عدد السياح.

وأضاف أن الإمارات حققت إنجازات كبيرة في البنية التحتية للسياحة البيئية على مستوى المنطقة واعتماد منظومات تشريعية وتنظيمية تعزز من استدامة الموارد وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز الاستدامة.

وقال: هناك أعداد هائلة من الزوار سنوياً والرقم في تزايد متواصل،و تقدم حديقة الإمارات للحيوانات مبادرات فعالة من أجل المشاركة في جهود الإمارات لتحقيق مستقبل مستدام، منها استخدام ماكينة تحويل حديثة تقوم بتحويل النفايات العضوية إلى سماد يمكن استخدامه في الزراعة، كما تُسهم ورش العمل الدورية حول الاستدامة في توعية الزوار حول الممارسات الصديقة للبيئة، بما في ذلك أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل النفايات، وصون الحياة البرية.

وشهدت منطقة «القناة» إقبالاً كبيراً على مدار إجازة عيد الفطر، حيث يعتبر مشروع «القناة» أبرز المشاريع السياحية في إمارة أبوظبي، ويصل طوله إلى 2.4 كيلومتر عبر الواجهة المائية، ويقع في منطقة بين الجسرين، بالقرب من جامع الشيخ زايد الكبير.

ناشونال أكواريوم

وتضم منطقة «القناة» مشروع «ناشونال أكواريوم أبوظبي» أكبر حوض للأحياء المائية في الشرق الأوسط، حيث يحتضن 46 ألف كائن بحري موزعين على 10 مناطق مخصصة.

ويعرض الأكواريوم مجموعة متنوعة من الأحياء البحرية والتي تتضمن أكثر من 200 سمكة قرش.

ويحظى الزوار بمغامرة تنقلهم في رحلة لا مثيل لها إلى مختلف أنحاء العالم، بفضل جهود فريق مكون من 80 خبيراً في مختلف الاختصاصات من مختلف الدول، ويشمل خبراء الحياة البحرية ومشرفين ومعلمين مؤهلين ومهندسين متخصصين في الأحواض المائية العامّة.

كما تتضمن منطقة «القناة» مشروع «ذا بريدج»، إضافة إلى دور السينما والعديد من المطاعم و«الكافيهات»، والدخول إلي المنطقة مجاني، حيث يمكن للأفراد والعائلات التنزه والاستمتاع بالواجهة البحرية ذات الإطلالة الرائعة، وممارسة الرياضة عبر مضمار وأرصفة خاصة.

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