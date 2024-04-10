«بيوند» تفتتح رحلاتها المباشرة من دبي إلى المالديف

المصدر: دبي - البيان

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بدأت شركة طيران بيوند؛ أول شركة طيران عالمية مخصصة للسفر الترفيهي الفاخر، رحلاتها إلى ماليه عاصمة جزر المالديف، وذلك انطلاقاً من مطار آل مكتوم الدولي.

وتسيّر طيران بيوند 6 رحلات أسبوعياً على هذا الخط، لتتيح لعملائها تجربة سفر فريدة تجمع بين الراحة والرفاهية. وبفضل هذه الرحلات الجديدة، سيتمكن المسافرون من الوصول إلى إحدى أكثر الوجهات السياحية شهرة في العالم.

وفي الوقت الحالي، تتوفر أربعة مقاعد على هذه الرحلات للبيع حتى شهر يوليو المقبل، بينما سيتم تشغيل رحلتين إضافيتين أسبوعياً ابتداءً من شهر أغسطس.

وتعيد طيران بيوند تعريف مفهوم السفر الترفيهي الراقي؛ حيث توفر لكل مسافر تجربة سفر حصرية تشبه إلى حد كبير الطيران على متن الطائرات الخاصة.

تجدّر الإشارة إلى أن الرحلة الافتتاحية من دبي إلى ماليه تأتي بعد إعلانات الشركة الأخيرة، والتي تتضمن استلام ثاني طائراتها من طراز إيرباص A321 والتي تخضع حالياً لعملية تجديد، كما ستكون طيران بيوند أول شركة طيران تقدم خدمة «آبل فيجن برو» لعملائها المميزين على متن الطائرة.

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