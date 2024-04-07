«العربية مصر» تطلق رحلاتها المباشرة بين القاهرة وإسطنبول

المصدر: مصر - البيان

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أعلنت شركة «العربية مصر»، عن إطلاق أولى رحلاتها المباشرة بين مطار القاهرة الدولي ومطار صبيحة كوكجن الدولي في إسطنبول.

وحظيت الرحلة الافتتاحية عند وصولها مطار صبيحة كوكجن باستقبال تقليدي برش المياه وحفل استقبال خاص. وستوفر الخدمة التي ستربط بين المدينتين بمعدل 3 رحلات أسبوعياً خيارات سفر مريحة وبأسعار معقولة للمسافرين.

وتشغل «العربية للطيران» أسطولاً من طائرات إيرباص A320 وA321 neo-LR، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم.

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