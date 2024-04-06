«سكاي سكانر»: الرحلات الجماعية تستهوي المسافرين من الإمارات خلال العيد

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «سكاي سكانر»، عن نوع سفر جديد يحظى برواج بين المسافرين من الإمارات قبيل عطلة عيد الفطر، وهو السفر في رحلات جماعية لقضاء العطلات الاحتفالية.

وبرزت وجهات مثل السعودية وتايلاند وتركيا كأفضل الخيارات للرحلات الجماعية بين المسافرين من الإمارات.

ويعد المسافرون في رحلات جماعية لقضاء العطلات الاحتفالية من أنواع المسافرين المتزايدة في صناعة السفر، ويميزهم الرغبة في ترك ذكريات دائمة في بعض أكثر المواقع تميزاً حول العالم، ويعطي هؤلاء المسافرون الأولوية للمناسبات الاحتفالية مثل عيد الأضحى، وعيد الميلاد، وأعياد الميلاد الشخصية، واحتفالات الذكرى السنوية، وغيرها من المناسبات الخاصة.

وتكشف بيانات «سكاي سكانر»، أن 72% من المسافرين في الإمارات سافروا في رحلات جماعية للاحتفال بعيد ميلاد أو ذكرى سنوية، الأمر الذي يؤكد شعبية هذا الاتجاه، بينما أبدى 23% اهتماماً بالمشاركة في مثل هذه الرحلات الاحتفالية مستقبلاً. وقال أيوب المأمون، خبير السفر في «سكاي سكانر»، إن ازدياد أعداد المسافرين من محبي العطلات الاحتفالية، يعكس اتجاهاً متزايداً بين المسافرين من الإمارات الذين يسعون إلى إضفاء طابع المغامرة والتجارب الثقافية المشتركة على مناسباتهم الخاصة.

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