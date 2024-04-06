«الاتحاد للطيران» تطلق أحدث وجهاتها إلى القصيم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «الاتحاد للطيران»، عن إضافة منطقة القصيم في السعودية إلى قائمة وجهاتها المتنامية، ليصل عدد وجهاتها للمملكة إلى أربع وجهات، في خطوة تهدف إلى توسيع شبكتها وتعزيز رحلات الربط في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقوم الشركة بتوسيع نطاق حضورها من خلال إطلاق رحلات جوية إلى واحدة من أكثر المناطق جاذبية في السعودية، فاعتباراً من 15 يونيو، ستربط الاتحاد للطيران مطار زايد الدولي في أبوظبي مباشرة مع مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي في القصيم مع أربع رحلات أسبوعية.

وقال آريك دي، رئيس شؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران، إن إطلاق الخدمة الجديدة إلى القصيم هذا العام لا يقتصر على تقديم وجهة جديدة فحسب، بل أيضاً احتفال بمرور 20 عاماً على ربط العاصمة الإماراتية أبوظبي بالثقافة الغنية والفرص الاقتصادية المتنوعة التي تقدمها السعودية. وأضاف: تتوافق هذه الخطوة مع مهمتنا المتمثلة في تقديم تجارب استثنائية وإتاحة الفرصة لاستكشاف الجاذبية الفريدة لكل من أبوظبي ووجهاتنا الجديدة، مثل القصيم.

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