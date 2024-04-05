نصائح مهمة قبل السفر لقضاء إجازة العيد من فلاي دبي

المصدر: البيان

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مع اقتراب عطلة العيد وتوقعات بازدحام المطارات خلال هذه الفترة تنصح فلاي دبي مسافريها باتباع سلسلة من النصائح التي تضمن لهم سفرا مريحا.

في حال كنت مسافراً لزيارة الأصدقاء أو العائلة أو تخطط لرحلة خلال الأيام المقبلة، فإليك بعض نصائح السفر:

-تأكد من تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بك.

- قم بإنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل 48 ساعة إلى 75 دقيقة من موعد مغادرة رحلتك من دبي.

-تذكر التحقق من حجزك لمعرفة أوزان الأمتعة المسموح بها.

- ينبغي عليك الوصول إلى المطار قبل 4 ساعات على الأقل من موعد مغادرة رحلتك.

-يمكنك أيضًا توفير الوقت في المطار باستخدام أحد أكشاك الخدمة الذاتية الجديدة لدينا في مبنى المسافرين رقم 2، حيث يمكنك طباعة بطاقة أمتعتك وانجاز اجراءات سفرك (إذا لم تكن قد انجزت هذه الاجراءات عبر الإنترنت بالفعل) ثم توجه مباشرة إلى مكتب تسليم الحقائب المخصص.

- ننصحك بالتحقق بانتظام من شاشات معلومات الرحلة الخاصة ببوابة المغادرة والتأكد من تواجدك عند البوابة قبل وقت كافٍ للصعود إلى الطائرة.

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