أحمد بن سعيد: دور أساسي لـ«دانز» في دعم نمو قطاع الطيران في دبي

المصدر: دبي - البيان

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حصدت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز)، مزود خدمات الملاحة ومراقبة الحركة الجوية في دبي والمناطق الشمالية، جائزة «أفضل جهة في مجال التمكين الرقمي»، ضمن جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي لعام 2024، وذلك نظير جهودها في تسخير التكنولوجيا لتعزيز السلامة والكفاءة في تقديم خدمات الملاحة الجوية، وضمان حداثة وجاهزية البنية التحتية الرقمية، لضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ورئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، معلقاً على فوز المؤسسة: «تؤكد الجوائز على إيمان دبي الراسخ بأهمية التميّز والابتكار في القطاع الحكومي، وتعكس الدور الأساسي لدانز في دعم نمو قطاع الطيران في دبي».

وأضاف سموه: «نتقدم بالشكر وأسمى آيات العرفان، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رؤيته الراسخة، ودعمه للتحول والتمكين الرقمي في الخدمات الحكومية، لتعزيز مكانة دبي كمدينة ذكية ومستدامة، من خلال تبني وتطبيق التقنيات الحديثة، لتقديم خدمات ملاحة جوية مبتكرة، تواكب الزيادة المستمرة في أعداد الرحلات والمسافرين».

وقال سموه: «كما أتوجه بالشكر لكافة أعضاء الفريق الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز في رحلة التميز المستدام، وجهودهم في تعزيز مكانة هذا القطاع الحيوي لدعم عجلة الاقتصاد والنمو».

وقال إبراهيم أهلي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية: «هذه هي الدورة الثانية التي تشارك فيها دانز في جوائز برنامج دبي للتميّز الحكومي، حيث تمت ترقيتها إلى مستوى التميّز في مشاركتها الأولى في عام 2021، واليوم عززنا خطواتنا الثابتة نحو التميز، بحصولنا على جائزة التمكين الرقمي، وكلنا حرص على مواصلة مسيرة التميز، وصولاً إلى العالمية في خدماتنا، تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة».

وقد حققت دانز تحسناً كبيراً في نتائجها الإجمالية، الأمر الذي يعكس التزام قيادتها وتفانيها في رحلة التميّز.

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