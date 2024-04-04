«طيران الإمارات» تضيف 19 رحلة لتلبية طلب عطلة العيد

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت طيران الإمارات عن زيادة عدد رحلاتها في المنطقة، بإضافة 19 رحلة خلال عطلة عيد الفطر، حيث من المتوقع أن يسافر هذا العام أكثر من 150 ألف شخص على رحلات الناقلة في عيد الفطر، عبر المنطقة خلال هذه المدة. وسوف تعمل الرحلات الإضافية إلى كل من جدة والكويت وبيروت وعمّان.

وسوف تشغّل الناقلة سبع رحلات إضافية إلى جدة ما بين 7 و13 أبريل الجاري، لتلبية طلب العملاء من السعودية، وتسهيل سفرهم إلى وجهات شهيرة، مثل دبي ولندن وجزر المالديف وكولومبو وكراتشي.

كما ستسير 6 رحلات إضافية إلى الكويت ما بين 7 و20 أبريل، لتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى وجهات سياحية شهيرة، مثل دبي وبانكوك وأوساكا، عدا عن توفير الفرصة أمام المسافرين للعودة إلى تشيناي وحيدر أباد وسيالكوت وبيشاور. كما ستوسع طيران الإمارات جدول رحلاتها إلى البحرين أيضاً إلى 22 رحلة أسبوعية، اعتباراً من 2 مايو المقبل، لتلبية الطلب المتزايد على السفر من وإلى المملكة.

وستضيف الناقلة 4 رحلات إضافية على جدول رحلاتها إلى عمّان، ورحلتين إضافيتين إلى بيروت، لاستيعاب مزيد من المسافرين لكلتا الوجهتين. وستقدم قائمة العيد من أشهى المأكولات المعدة خصيصاً لعملائها على الرحلات المغادرة من دبي. وسيتم تقديم الأطباق المفضلة مثل برياني الدجاج وكبة لحم الضأن واللبانية والمكبوس، وتتضمن قائمة حلويات العيد، كعكة موس الفانيليا والورد، والعديد من الأطباق والحلوى الأخرى.

وتتوفر للمسافرين مجموعة متنوعة من المحتوى الترفيهي على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي (ice) الحائز جوائز للمسافرين، خلال عيد الفطر المبارك، مع ما يصل إلى 6500 قناة ترفيهية حسب الطلب، تعرض أكثر من 2000 فيلم من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 100 فيلم عربي، تشمل الإصدارات الجديدة- عماكور، والصف الأخير، والمسافة صفر، إلى جانب 46 قناة للمسلسلات التلفزيونية العربية، منها الشيف بالبيت، لعبة الحياة ومسلسلات من «شاهد» مثل بطن الحوت، سيب وأنا أسيب والغريب. ويمكن لعملاء طيران الإمارات أيضاً الاستمتاع بـ 15 قناة للبودكاست والكتب الصوتية العربية، والقرآن الكريم، وأكثر من 500 قناة للموسيقى العربية، بما فيها البوب والكلاسيكية والخليجية والمغربية.

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