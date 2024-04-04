شراكة بين دناتا وهيئة الترويج السياحي في موريشيوس لتوفير الدعم للمسافرين

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرمت دناتا، الشركة العالمية المتخصصة في خدمات الطيران والسفر، اتفاقية شراكة مع هيئة الترويج السياحي في موريشيوس، بهدف استقطاب مزيد من المسافرين من دولة الإمارات خلال عام 2024.



واختارت هيئة الترويج السياحي في موريشيوس "خدمات دناتا للتمثيل" كوكيل للمبيعات والتسويق والعلاقات العامة في دولة الإمارات، لتوفير الدعم للمسافرين من دولة الإمارات إلى موريشيوس عبر الحجوزات ومشاركة أفضل الأسعار وآخر الأخبار وبرامج الرحلات والمزيد، وسيرتكز التعاون على عرض التجارب الرائجة لعام 2024، بما في ذلك العروض المتنوعة للجزيرة إلى جانب شواطئها الشهيرة.



وتزايدت جاذبية موريشيوس بين المسافرين المقيمين في دولة الإمارات في السنوات الأخيرة، وسجلت هيئة الترويج السياحي في موريشيوس نمواً بنسبة 62% في عدد المسافرين من دولة الإمارات بين عامي 2015 و2023، ويتواصل نمو أعداد المسافرين بشكل مضطرد في عام 2024.



وقالت راخي بوروهيت، رئيس "خدمات دناتا للتمثيل": "تشتهر موريشيوس بشواطئها الرائعة، كما توفر مزيداً من التجارب للمسافرين الباحثين عن مغامرات غير عادية، تتنوع بين التجول في المتنزهات الوطنية إلى الاستمتاع بتجارب الطهي المتنوعة، وبعض المناظر الطبيعية الأكثر تميزاً في العالم وملاعب الجولف. ونحن نتطلع إلى تعريف قاعدة المسافرين في دولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعة التجارب الأصيلة التي توفرها الجزيرة في عام 2024".



ومن أشهر المواقع في الجزيرة بالنسبة للمسافرين من دولة الإمارات شواطئ "فليك إن فلاك"، و"تامارين"، و"لو مورن" على الساحل الغربي والجنوبي الغربي، حيث تتوفر بعض المناظر الطبيعية الخلابة، والمنتجعات والمطاعم الفاخرة، وخيارات الترفيه.



وقال رئيس هيئة الترويج السياحي في موريشيوس، دونالد باين: "تتميز موريشيوس بمناظرها الطبيعية الاستوائية المذهلة، بما في ذلك شواطئها الرائعة ومياهها اللازوردية، لكن العنصر الرئيسي الذي نريد أن نعرضه للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة هو الإمكانات السياحية الأخرى التي يمكن لموريشيوس تقديمها، حيث تنسجم في الجزيرة الثقافة والتقاليد والتجارب الغامرة الوفيرة وأشهى الأطعمة، إلى جانب عروضنا الشاملة للمنتجعات ذات الأربع والخمس نجوم أيضاً، ونأمل من خلال التعاون مع دناتا أن نقدم للسوق الإماراتية أفضل الأسعار والتجارب".



وتسير طيران الإمارات رحلتين يومياً من دبي إلى موريشيوس بطائرة A380، وتستغرق الرحلة نحو ست ساعات و35 دقيقة.



وتعتبر "خدمات دناتا للتمثيل"، وهي جزء من مجموعة دناتا للسفريات، الشريك العالمي لخدمات التمثيل لدى العديد من الناقلات والفنادق ومجالس السياحة في مختلف أنحاء العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز