الناقلات الوطنية تُحلق إلى 603 وجهات بنهاية الربع الأول

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واصلت الناقلات الوطنية، توسيع وجهاتها أمام المسافرين منذ بداية العام الجاري، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر ومكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، وهو ما أهلها لزيادة الخيارات أمام المسافرين وتوسيع شبكة وجهاتها حول العالم.

ونجحت الناقلات الوطنية في التفوق على العديد من نظرائها إقليمياً وعالمياً من حيث عدد الوجهات والأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين، مستفيدة من قاعدة عريضة من الخبرات والإنجازات التي حولت التحديات إلى فرص، لتواصل التحلّيق نحو آفاق جديدة من النمو بما يعكس انتعاش حركة قطاع الطيران في الإمارات بعد التعافي من تداعيات الجائحة.

واستناداً إلى بيانات رسمية للناقلات الوطنية اطلعت عليها وكالة أنباء الإمارات "وام"، تصل رحلات الناقلات الوطنية إلى نحو 603 وجهات حول العالم بنهاية الربع الأول من العام بما فيها الوجهات المشتركة ووجهات الشحن، وذلك مقارنة مع نحو 586 وجهة في نهاية العام الماضي 2023، بنمو نسبته 3%.

وتشمل وجهات الناقلات الوطنية حالياً نحو 143 وجهة لطيران الإمارات، و76 وجهة للاتحاد للطيران، و129 وجهة لفلاي دبي، ونحو 215 وجهة للعربية للطيران انطلاقاً من 7 مراكز عمليات إستراتيجية في دولة الإمارات، والمغرب، ومصر، وأرمينيا وباكستان، بحيث تشمل وجهات "العربية للطيران أبوظبي" البالغة 29 وجهة، فيما تضم محفظة "ويز إير أبوظبي" نحو 40 وجهة.

- الاتحاد للطيران

رفعت "الاتحاد للطيران" شبكة وجهاتها إلى نحو 76 وجهة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما تطمح بحلول عام 2030 إلى التوسع إلى أكثر من 125 وجهة مستفيدة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يربط آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى زيادة عدد الضيوف إلى أكثر من 33 مليون راكب سنوي.

وتتوقع الناقلة أن تضيف ما بين 5 إلى 6 وجهات جديدة هذا العام بعد أن أطلقت 15 وجهة جديدة العام الماضي، منها لشبونة، وكوبنهاغن، وكلكتا، وأوساكا، فيما أعلنت أمس عن إطلاق رحلات منتظمة بين أبوظبي وبوسطن لتصل إلى 4 وجهات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب شيكاغو ونيويورك وواشنطن.

واعتباراً من 15 يونيو المقبل، ستقوم الناقلة بتشغيل 3 رحلات أسبوعية موسمية بين أبوظبي وأنطاليا التركية، بالإضافة إلى زيادة رحلاتها في التاريخ ذاته إلى ثيروفانانثابورام عاصمة ولاية كيرالا الهندية، وعمّان، بإضافة ثلاث رحلات أسبوعية إلى كل من الوجهتين، فيما تنطلق الرحلات إلى جايبور في الهند في 16 يونيو من العام الجاري مع أربع رحلات أسبوعية.

كما تسعى "الاتحاد للطيران" إلى زيادة عملياتها التشغيلية إلى وجهات رئيسية أخرى منها العاصمة المصرية القاهرة مع ثلاث رحلات إضافية، ليصل المجموع إلى 24 رحلة. كما تمت إضافة ثلاث رحلات إلى كراتشي بإجمالي 17 رحلة أسبوعياً، و10 رحلات إلى كولومبو بإجمالي 20 رحلة أسبوعياً.

- طيران الإمارات

تغطي "طيران الإمارات" حالياً شبكة واسعة تضم 143 وجهة في القارات الست تشمل 134 وجهة ركاب، و9 وجهات للشحن، فيما تواصل العمل على توفير سعة مقعدية أكبر لتلبية الطلب المتنامي على السفر وتوفير مرونة وخيارات للمسافرين عبر دبي من وإلى مختلف الوجهات.

وعززت "طيران الإمارات" اعتباراً من فبراير الماضي عملياتها إلى سيؤول بإضافة 3 رحلات أسبوعياً، فيما وفرت الدرجة السياحية الممتازة إلى ساو باولو البرازيلية اعتباراً من نوفمبر 2023، وإلى العاصمة اليابانية طوكيو اعتباراً من 20 ديسمبر 2023.

وستطلق "طيران الإمارات" خدمة يومية من دبي إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا، التي ستصبح اعتباراً من 3 يونيو المقبل البوابة الرابعة للشركة في أميركا الجنوبية، حيث ستنضم إلى ساوباولو، وريو دي جانيرو، وبوينس آيرس، ما يصل بعمليات الناقلة في الأميركتين إلى 19 وجهة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والبرازيل، والأرجنتين، وكولومبيا.

- فلاي دبي

تحلق "فلاي دبي" إلى 129 وجهة في 58 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، يخدمها أسطول يتألف من 86 طائرة من طراز "بوينغ 737".

ومنذ بداية عام 2024، افتتحت فلاي دبي عملياتها إلى بينانغ ولانكاوي ومومباسا، وأعلنت عن بدء رحلاتها إلى بازل وريغا وسوتشي وتالين وفيلنيوس، فيما ستطلق خدماتها إلى وجهتين في المملكة العربية السعودية مع استئناف الرحلات الجوية إلى الجوف وبدء رحلاتها إلى مطار البحر الأحمر الدولي.

- العربية للطيران

تمتلك مجموعة "العربية للطيران" شبكة واسعة تربط نحو 215 وجهة انطلاقاً من مراكز عمليات إستراتيجية في دولة الإمارات (الشارقة، أبوظبي، رأس الخيمة) تشمل 115 وجهة، بالإضافة إلى 74 وجهة من مراكز عملياتها في المغرب، و20 وجهة في مصر، و6 وجهات في باكستان.

وستطلق "العربية للطيران" رحلاتها المباشرة من الشارقة إلى مدينة كراكوف في بولندا اعتباراً من 29 يونيو 2024 حيث ستربط الرحلات المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار يوحنا بولس الثاني الدولي يومياً، كما ستستأنف الناقلة رحلاتها بين مدينتي الشارقة وجازان في السعودية، حيث ستربط الرحلات المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار الملك عبدالله بن عبد العزيز الدولي بواقع 3 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 4 يونيو القادم.

- العربية أبوظبي

تستمر "العربية أبوظبي" في تعزيز ربط العاصمة الإماراتية بالعالم، حيث توفر رحلات مباشرة إلى 29 وجهة، مع مواصلة خطتها التوسعية والتزامها بتلبية احتياجات عملائها من خلال توسيع شبكة وجهاتها العالمية لتوفير خيارات سفر أوسع مدعومة بالقيمة المضافة للمساهمة في نمو قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات.

- "ويز إير أبوظبي"

رفعت "ويز إير أبوظبي" شبكة وجهتها إلى 40 وجهة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مع استمرارها في توسيع عملياتها لتلبية مستويات الطلب المتزايدة من خلال تعزيز أسطولها الحديث والمستدام، ما يعزز خطط الشركة الطموحة في إطلاق رحلات نحو وجهات جديدة.

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