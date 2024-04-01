برج يعلوه مدرج طائرات.. مشروع من طيران الامارات.. هل هي كذبة ابريل؟

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة طيران الإمارات عبر موقعها الشبكي عن مشروع مساكن الامارات حيث نشرت صورة برج يحمل شعار الناقلة وتتضمن: «الحياة الفاخرة على وشك الوصول إلى آفاق جديدة في مساكن الإمارات".

وأضافت الناقلة في التعليق : «يقع المشروع الضخم المكون من 380 طابقاً في قلب دبي، وسيتم تزيينه بتصميمات داخلية متميزة مستوحاة من تجربة طيران الإمارات المحبوبة على متن الطائرة، سيكون للبرج مطاره الحصري الخاص للمقيمين فيه".

ووفقا للتعليق: «من المقرر أن يبدأ البناء في أحدث برج فائق الارتفاع في دبي في 31 فبراير 2025"

يذكر أن طيران الإمارات دأبت على إطلاق أخبار غير متوقعة في 31 مارس من كل عام، لتوضح في اليوم التالي أنها "كذبة إبريل".

وكانت الناقلة خلال السنوات الماضية قد اعلنت في مثل هذا اليوم عن اخبار غير متوقعة مثل الاعلان عن اطلاق مقصورة "SkyLounge" وهي عبارة عن صالة شفافة فاخرة بواجهات زجاجية وتوفر مشاهد خلابة للسماء والغيوم. وفي عام أخر قالت أنها تخطط لبناء أكبر طائرة تجارية في العالم، تحت اسم "APR001،" اختصاراً لكلمة "أبريل 1" باللغة الإنكليزية، واشارت في حينه أنها ستتكون من ثلاثة طوابق وتتضمن بركة سباحة وغرفة ألعاب وصالة رياضة وحديقة، بالاضافة الى العديد من الاخبار الغير متوقعة التي كشفت عنها في اليوم التالي انها كذبة ابريل.

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