طيران الإمارات تستعد لحملة توظيف عالمية تبدأ من البرتغال

المصدر: لشبونة - البيان

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تستعد شركة طيران الإمارات، لحملة توظيف طاقم الطائرة في البرتغال، حيث خططت لتنظيم فعاليات في فارو وبراغا وكويمبرا، تبدأ من اليوم وتستمر إلى 9 أبريل الجاري.

وفي بيان أرسل إلى الصحافة، تشير الناقلة إلى أنه للمشاركة في مرحلة التقديم، يجب على الأطراف المهتمة أولاً التقدم عبر الإنترنت، حيث يمكن أيضاً معرفة جميع متطلبات التقديم، وتقديم سيرتهم الذاتية المحدثة باللغة الإنجليزية مع صورة حديثة.

وتبدأ عملية التوظيف الجديدة من قبل طيران الإمارات في فارو، في الأول من أبريل، بينما في الثالث من الشهر نفسه، ستعقد جلسة التوظيف الخاصة بشركة الطيران في براغا، وتنتهي في 9 أبريل في كويمبرا.

وستتاح الفرصة للمرشحين للعمل لدى أكبر شركة طيران دولية في العالم، التي توظف حالياً أكثر من 20.000 من طاقم الطائرة، بما في ذلك البرتغاليين، كما توضح طيران الإمارات، مشيرة إلى أنها توفر فرصاً وظيفية ممتازة، مع مرافق تدريب ممتازة ومجموعة واسعة من برامج التطوير لموظفيها.

ووفقاً لطيران الإمارات، سيخضع جميع المرشحين الذين تم اختيارهم الذين يبدأون حياتهم المهنية في طاقم الطائرة لدورة تدريبية مكثفة مدتها ثمانية أسابيع في أعلى معايير الضيافة والسلامة وتقديم الخدمات، في مرافق طيران الإمارات الحديثة في دبي.

وكان فريق التوظيف في طيران الإمارات أعلن في يناير الماضي، تنظيم أيام مفتوحة وجلسات تقييم خلال العام 2024 في أكثر من 460 مدينة عبر القارات الست، ما يعكس مدى اتساع شبكة خطوطها وتنوع جنسيات أفراد فريق طاقم الخدمة، الذين يعيشون ويعملون في مدينة دبي المزدهرة.

ووظفت طيران الإمارات، العام الماضي، عدداً مذهلاً من أفراد طاقم الضيافة، وصل إلى 8000، ونظمت فعاليات توظيف في 353 مدينة، وذلك في إطار جهودها لتكثيف خدماتها بعد جائحة كورونا. وتجاوز عدد أفراد طاقم الضيافة في أغسطس 2023، مستوى الـ 20 ألفاً، ليصل العدد حالياً إلى أكثر من 21500 فرد.

وتضيف شركة الطيران التي تتخذ من دبي مقراً لها، أن طاقم طيران الإمارات يستفيد من حزمة الدفع المميزة في السوق، التي تشمل مجموعة من المزايا، مثل الراتب المعفى من الضرائب، والإقامة المجانية التي تقدمها الشركة، والنقل المجاني من وإلى العمل، والتغطية الطبية الممتازة، فضلاً عن الخصومات الحصرية على أنشطة التسوق والترفيه في دبي.

بالإضافة إلى شروط الرواتب والمزايا الأخرى، يتمتع أفراد طاقم طيران الإمارات أيضاً بشروط سفر خاصة لهم ولعائلاتهم وأصدقائهم إلى جميع الوجهات التي تسافر إليها شركة الطيران.

يذكر أن طيران الإمارات تسافر إلى البرتغال منذ 11 عاماً، وتقدم حالياً 14 رحلة أسبوعية من لشبونة إلى دبي، حيث يمكن الوصول إلى شبكة الخطوط الجوية التي تضم أكثر من 140 وجهة حول العالم.

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