مطار دبي يستحوذ على 60 % من المسارات الأكثر ازدحاماً بالمنطقة

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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واصل مطار دبي استحواذه على الحصة الأكبر من خطوط الطيران الأكثر ازدحاماً في منطقة الشرق الأوسط خلال شهر مارس 2024، حيث كشفت بيانات صادرة عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران أن 6 من أكبر 10 مسارات طيران ازدحاماً في المنطقة (أي بنسبة 60 %) تنطلق من مطار دبي أو إليه.

وبحسب بيانات «أو إيه جي» جاء مسار دبي – الرياض في المركز الثاني على مستوى المنطقة من حيث حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية خلال مارس الجاري بنحو 303.4 آلاف مقعد، تلاه مسار دبي - لندن هيثرو الذي احتل المركز الثالث على مستوى المنطقة بإجمالي 284.3 ألف مقعد.

وأظهرت البيانات أن مسار دبي – جدة جاء في المركز الرابع بـ 274.8 ألف مقعد، ثم مسار مومباي ـ دبي في المركز الخامس بنحو 241.9 ألف مقعد، ثم جاء مسار دلهي – دبي في المركز السابع بنحو 207.7 آلاف مقعد، وحل في المركز التاسع مسار دبي – الكويت بنحو 185.1 ألف مقعد. واحتل مسار القاهرة ـ جدة المركز الأول على مستوى المنطقة من حيث حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية المجدولة خلال شهر مارس بنحو 524.6 ألف مقعد، في حين جاء مسار القاهرة – الرياض في المركز السادس على مستوى المنطقة بـ 237.1 ألف مقعد.

وأظهرت بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي وصل إلى نحو 4.98 ملايين مقعد مجدول خلال مارس 2024 ليحتفظ بذلك بالصدارة كأكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية، وبفارق كبير مقارنة بمطار «لندن هيثرو» الذي حل ثانياً.

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