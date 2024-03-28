فلاي دبي تضيف الجوف ومطار البحر الأحمر الدولي إلى وجهاتها في السعودية

المصدر: البيان

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أعلنت فلاي دبي، اليوم عن إطلاق خدماتها إلى وجهتين في المملكة العربية السعودية مع استئناف الرحلات الجوية إلى الجوف وبدء رحلاتها إلى مطار البحر الأحمر الدولي.

تبدأ الرحلات إلى مطار الجوف ومطار البحر الأحمر الدولي اعتبارًا من 18 أبريل بواقع رحلتين اسبوعيا انطلاقا من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي.

وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: يسعدنا أن نوسع شبكتنا في دول مجلس التعاون الخليجي مع إطلاق رحلات إلى الجوف ومطار البحر الأحمر الدولي. هذه الخطوة تعكس التزامنا في فلاي دبي بدعم مشاريع التطوير المستمرة في القطاعين الاقتصادي والسياحي في المنطقة، ونحن على ثقة من أن هذه الرحلات المباشرة ستدعم العلاقات القوية القائمة. ونوجه الشكر الى السلطات المختصة على دعمها ونتطلع إلى إضافة المزيد من الرحلات على الوجهات الحالية في المستقبل وتمكين المزيد من الناس من السفر بسهولة إلى وجهات جديدة.

ونمت شبكة فلاي دبي الى 129 وجهة في 58 دولة، ويخدمها أسطول حديث وفاعل يتألف من 86 طائرة من طراز بوينغ 737. ومنذ بداية عام 2024، افتتحت فلاي دبي عملياتها إلى بينانغ ولانكاوي ومومباسا وأعلنت عن بدء رحلاتها إلى بازل وريغا وسوتشي وتالين وفيلنيوس خلال العام.

ومن جهته قال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية وأفريقيا) في فلاي دبي: فلاي دبي هي أول شركة طيران تشغل رحلات الى مطار البحر الأحمر الدولي من دولة الإمارات، مما يتيح للمسافرين الوصول المباشر إلى المنتجعات السياحية بوجهة "البحر الأحمر" في السعودية. وهذا يؤكد التزامنا المستمر بفتح الأسواق غير المخدومة وتعزيز ربط المناطق التي نعمل بها عبر مركز الطيران في دبي.

هذا، ويوفر "مطار البحر الأحمر الدولي" بهذا الإنجاز مسارًا جويًّا جديدًا يُسهِّل وصول الزوار إلى وجهة "البحر الأحمر"، وذلك بعد افتتاح منتجعين فاخرين في الوجهة؛ هما منتجع "سيكس سنسز الكثبان الجنوبية"، ومنتجع "سانت ريجس البحر الأحمر". بالإضافة إلى ذلك، سيتم افتتاح 3 منتجعات أخرى هذا العام، بما في ذلك منتجع "نجومه، ريتز كارلتون ريزيرف"، وسيتبع ذلك افتتاح منتجع "شيبارة" ومنتجع "ديزرت روك."

يُشار إلى أنه عند اكتمال المشروع في عام 2030، ستضم وجهة "البحر الأحمر" 50 منتجعًا، يوفر ما يصل إلى 8 آلاف وحدة فندقية، وأكثر من ألف عقار سكني عبر 22 جزيرة وستة مواقع داخلية. وتشمل الوجهة أيضًا مراسي يخوت فاخرة وملاعب جولف ومرافق ترفيهية وأطعمة ومشروبات ومرافق ترفيهية.

تعليقا على اعلان فلاي دبي، قال مايكل وايت، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في "مطار البحر الأحمر الدولي: "يمثل وصول المسافرين عبر الرحلات الدولية مرحلة تالية طَموحة في تطوير "مطار البحر الأحمر الدولي"، وذلك بعد استقبالنا لأولى رحلاتنا الداخلية في سبتمبر من العام الماضي."

وأضاف: " إننا ملتزمون بتقديم خدمات استثنائية للمسافرين وشركات الطيران على حد سواء، ونتطلع إلى توسيع شبكتنا لخدمة وجهات البحر الأحمر والمسافرين من جميع أنحاء العالم."

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