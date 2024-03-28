«الطيران المدني» تتعاون مع «نيرا» السعودية في تطوير الخدمات الجوية

المصدر: جنيف - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع شركة «نيرا»، وهي شركة سعودية متخصصة في مجال حلول تكنولوجيا الطيران. تهدف المذكرة إلى تعزيز أطر التعاون المشترك في تطوير حلول خدمات الملاحة الجوية المتقدمة. جاء ذلك على هامش مشاركة وفد رسمي من الهيئة العامة للطيران المدني في فعاليات معرض «عالم المجال الجوي 2024»، الذي عقد في مدينة جنيف بسويسرا خلال الفترة من 19 حتى 21 مارس الجاري.

شراكة

وقّع مذكرة التفاهم أحمد إبراهيم الجلاف، المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية بالهيئة، فيما وقع عن جانب شركة «نيرا» المهندس خالد عطية، الرئيس التنفيذي للشركة. وتُمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تطوير حلول تكنولوجية متقدمة تُساهم في تعزيز نمو وسلامة واستدامة خدمات الطيران.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة حريصة على تطوير شراكات استراتيجية مع المؤسسات الرائدة إقليمياً ودولياً في مختلف مجالات صناعة الطيران، للانفتاح على أحدث التقنيات التكنولوجية وتوسيع نطاق تبادل الخبرات والتجارب لنقل وتبادل المعرفة وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال. وقال أحمد إبراهيم الجلاف، إنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة سيتم التعاون مع شركة «نيرا» على تطوير حلول وخدمات مبتكرة في مجال الملاحة الجوية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة وتحليلات البيانات لتعزيز البنية التحتية والخدمات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز