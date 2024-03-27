«فلاي جناح» تدشن رحلاتها الدولية بين الشارقة ولاهور

المصدر: الشارقة- البيان

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اعلنت «فلاي جناح»، شركة الطيران الاقتصادي الرائدة في باكستان، عن تدشين ثاني رحلاتها الدولية اليوم بين مدينة لاهور الباكستانية والشارقة.

وبهذه المناسبة قال المتحدث باسم فلاي جناح: «بعد شهر واحد من إطلاق عملياتنا الدولية مع الرحلة الافتتاحية من العاصمة إسلام أباد، نحتفل اليوم بإطلاق الوجهة الثانية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بين مدينتي لاهور والشارقة. لا تسلط هذه الخطوة الضوء على أهمية تعزيز الاتصال الجوي بين باكستان والإمارات العربية المتحدة فحسب، بل تعكس أيضًا التزامنا بتزويد عملائنا بخيارات جديدة للسفر الجوي بأسعار معقولة وقيمة مضافة».

وتواصل «فلاي جناح» تقديم أفضل خدمات القيمة المضافة وبأسعار معقولة للمسافرين حيث تشغل الشركة أسطول حديث مكون من خمس طائرات من طراز إيرباص A320 وتقدم رحلات مباشرة انطلاقاً من كراتشي ولاهور وإسلام آباد وبيشاور وكويتا بالإضافة إلى الشارقة، والتي تعد أول وأحدث وجهة دولية على شبكة وجهات «فلاي جناح».

وتوفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة في أي مقصورة اقتصادية. كما يمكن للعملاء الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة عبر قائمة «SkyCafe» الموجودة على متن الطائرة والاستمتاع بخدمة «SkyTime»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم.

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