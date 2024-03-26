«العربية للطيران» تستأنف رحلاتها المباشرة بين الشارقة وجازان 4 يونيو

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن استئناف رحلاتها بين مدينتي الشارقة وجازان في المملكة العربية السعودية.

وستربط الرحلات المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار الملك عبدالله بن عبد العزيز الدولي، بواقع 3 رحلات أسبوعياً، اعتباراً من 4 يونيو 2024.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «مع استمرارنا في تطوير شبكة وجهاتنا، نلتزم بخدمة أسواقنا الرئيسية، خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ونؤكد من خلال استئناف الرحلات المباشرة بين مدينتي الشارقة وجازان التزامنا الدائم بتوفير رحلات جديدة لعملائنا، وتزويدهم بخيارات سفر جديدة تتميز بالقيمة المضافة».

وتلتزم «العربية للطيران» بتوفير القيمة والراحة لمسافريها من خلال أسطولها المكون من 73 طائرة من نوع إيرباص A320 وA321 neo-LR، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وتوفر المقصورة عبر الأسطول المزيد من الراحة مع واحدة من أكثر مساحات المقاعد اتساعاً مقارنة بأي مقصورة اقتصادية.

وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة «SkyTime»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة عبر قائمة «SkyCafe» الموجودة على متن الطائرة.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة وجازان عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة «العربية للطيران»، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز