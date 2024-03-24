«جوبي» تقدم خدماتها في دبي قبل الولايات المتحدة

المصدر: دبي - البيان

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توقعت شركة جوبي للطيران إطلاق خدمة التاكسي الطائر في دبي قبل أي مكان آخر، بما في ذلك الولايات المتحدة، موطن الشركة الناشئة.

وقال بوني سيمي، رئيس عمليات «جوبي»، في مقابلة مع بلومبرغ، إن الشراكة مع دبي التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من العام «أكثر تقدماً بسبب النهج الذي يتبعونه» مقارنة بالولايات القضائية الأخرى، «لذلك سنكون قادرين على الانطلاق في دبي أولاً».

وأعلنت جوبي في فبراير الماضي أنها تستهدف العمليات الأولية في دبي بحلول 2025، حيث فازت باتفاقية حصرية مدتها 6 سنوات لتشغيل خدمات التاكسي الجوي الكهربائية والخدمات التجارية بحلول أوائل 2026.

وأوضح أن حكومة دبي قدمت الدعم الاقتصادي، في حين خصصت الهيئات التنظيمية موارد خاصة لجوبي، ما ساعد على إزالة أكبر عدد ممكن من الحواجز أمامنا للتحرك بأسرع ما يمكن وبأكبر قدر ممكن من الأمان، لافتاً إلى أن الدعم يساعد على التخلص من مخاطر الإطلاق الأولي بالنسبة لنا مالياً.

وقال بوني سيمي إن شركة جوبي تخطط مبدئياً لإنشاء 4 موانئ عمودية في أنحاء دبي لمركباتها الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي.

على صعيد متصل، توصلت «ريفال آرتشر آفييشن» لاتفاق أولي العام الماضي مع حكومة أبوظبي، يستهدف التصنيع وإطلاق الخدمة بحلول 2026. وبينما ستتمتع شركة جوبي بالحصرية للرحلات الجوية الموجودة داخل دبي، تخطط «آرتشر» لتشغيل رحلات جوية بين أبوظبي ودبي، وجميع أنحاء الإمارات.

كما توافد الطامحون الآخرون في سوق الطائرات الكهربائية العمودية إلى دول الخليج، حيث وقعت «إيف إير موبيليتي» و«ليلام» التابعة لشركة «إمبرير» و«فوكوبتر جي إم بي إتش» جميعها اتفاقيات في السعودية أو الإمارات أو كليهما.

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