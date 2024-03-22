طيران الإمارات تحتفل بـ«هولي» و«ساكورا»

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل طيران الإمارات مع عملائها بمهرجان الألوان «هولي» يومي 24 و25 مارس الجاري على رحلات مختارة إلى الهند مع مشروبات ثانداي المنعشة وحلويات هولي اللذيذة.

ويستمتع عملاء طيران الإمارات الذين يسافرون من وإلى سبع وجهات في الهند، وهي: أحمد أباد، بنغالورو، تشيناي، دلهي، حيدر أباد، كولكاتا ومومباي، بالحلوى الهندية الشهيرة كيسار غوجيا، إلى جانب وجبات الإفطار أو الغداء أو العشاء.

وتُقدّم الفطائر المقلية والمحشوة بالحليب المخفف والفواكه المجففة في علب مصممة خصيصاً للاحتفال بمهرجان الألوان «هولي».

كما سيتم استقبال ركاب الدرجتين الأولى والأعمال على متن الطائرة بمشروب ثانداي المنعش، المصنوع من الحليب والمكسرات ونكهة الزعفران وبتلات الورد.

من جهة أخرى، توفر طيران الإمارات لعملائها فرصة الاحتفال بأجواء الساكورا على رحلاتها من دبي إلى اليابان خلال المدة من 25 وحتى 31 مارس الجاري، حيث تتيح إضافات ذات طابع خاص على قوائم الطعام والحلوى ومأكولات من فنون المطبخ الياباني التقليدي «كايسيكي» بالإضافة إلى محتوى ياباني على نظامها الترفيهي.

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