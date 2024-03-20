سوق السفر العربي 2024 يتوقع تضاعف المشاركين الصينيين

المصدر: دبي - البيان

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من المقرر أن يستقبل معرض سوق السفر العربي 2024، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 6 إلى 9 مايو، ضعف عدد العارضين ومحترفي السفر الصينيين، مقارنة بدورة عام 2019 من الحدث.

ويتوقع أن تتضاعف أعداد السياح الصينيين إلى الخارج هذا العام مقارنة بعام 2023 وفقاً لبحث أجرته شركة أكسفورد إيكونوميكس، رغم أنه سيكون أقل بنسبة 22% من ذروة أعداد السياح ما قبل تفشي الجائحة البالغة 155 مليون سائح في عام 2019، أنفقوا أكثر من 250 مليار دولار في الخارج.

ومن المتوقع أن يتحقق التعافي الكامل في عام 2025، حيث ستكون منطقة الشرق الأوسط أول منطقة على مستوى العالم تتعافى من سوقها الواردة من الصين.

ورفعت الصين قيود السفر المتعلقة بجائحة كوفيد 19 في 8 يناير من عام 2023، مما سمح للسائحين الصينيين بالسفر إلى الخارج، دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند عودتهم، حيث ارتفعت حجوزات السفر إلى الخارج خلال العام الصيني الجديد بنسبة 540% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وفقاً لبيانات موقع السفر الصيني Trip.com.

توقعات

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «في العام الماضي، توقع بعض المحللين أن يتعافى السوق الصيني الخارجي إلى حوالي ستة ملايين شهرياً بحلول صيف عام 2023، مدفوعاً بالطلب من قبل فئة الشباب الصيني الأثرياء، ومع ذلك لم يكن هذا الانتعاش كبيراً كما كان يأمل العديد من المتخصصين في قطاع السياحة، والآن أصبح المحللون واثقين من أننا قد نشهد هذا العام تضاعف أعداد الزوار الصينيين على أساس سنوي تزامناً مع تعافي الوجهات الرئيسية في الشرق الأوسط بشكل أسرع من أي دولة أخرى على المستوى الدولي، خاصة بالنسبة للسفر الفاخر».

وأضافت: «تم تأكيد هذا التوقع أيضاً من خلال أحدث بيانات الإنفاق للعام الصيني الجديد 2024، ووفقاً لمنصة الدفع الصينية Alipay، حيث كان عدد المعاملات الصينية في الخارج أعلى بنسبة 7% عن تلك المسجلة في عام 2019، وتشمل الوجهات الأكثر شعبية في الشرق الأوسط كلاً من: دبي والعلا السعودية ومصر والأردن، حيث استقبلت دبي وحدها أكثر من مليون زائر صيني في عام 2019».

ومن المتوقع أن تتضاعف المشاركة الصينية في معرض سوق السفر العربي 2024 مقارنة بمعرض سوق السفر العربي 2019 بالتزامن مع مشاركة عارضين جدد يشملون شركات القطاع الخاص مثل: هيتريب إنترناشيونال، شركة جيانغسو وشركة فلايت روتس 24 للسفريات وفييو تكنولوجي، وتمثيل الوجهات المتوقع من قبل مكتب السياحة الحكومي في ماكاو والمركز الثقافي الصيني في الإمارات ومجلس هونج كونج للسياحة.

نقاشات

وينظم سوق السفر العربي جلسة مؤتمر مخصصة على مسرحه العالمي، بعنوان «الاستفادة من الطفرة السياحية المتوقعة في الصين»، بالتعاون مع شركة هواوي، حيث ستستكشف هذه الجلسة التي ستعقد يوم الاثنين 6 مايو من الساعة 15:10 إلى الساعة 15:50، الاتجاهات المتغيرة والتفضيلات الثقافية ودور التسويق عبر الهاتف المحمول والتنبؤات السياحية في سوق السياحة الصينية.

وتشمل أبرز الأحداث الأخرى في الدورة الحادية والثلاثين لمعرض سوق السفر العربي تماشياً مع شعار المعرض هذا العام «تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال»، انعقاد عدة جلسات تركز على ريادة الأعمال، بالإضافة إلى جلسات مخصصة لأسواق المصدر الرئيسية الأخرى مثل الهند والأمريكتين، بالإضافة إلى عرض مجموعة من فعاليات الحدث التي تتمحور حول شعار المعرض، حيث سيتم تقديم محتوى إعلامي عبر المسرح العالمي والمرحلة المستقبلية الجديدة في معرض سوق السفر العربي 2024، بقيادة نخبة من أبرز المتحدثين رفيعي المستوى في الصناعة وقادة الفكر.

وسينعقد معرض سوق السفر العربي 2024 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.

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