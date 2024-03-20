طيران الإمارات تستأنف رحلات «العملاقة» للرياض بأبريل

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

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تستعد «طيران الإمارات» لاستئناف رحلات الطائرة العملاقة «إيرباص A380» إلى مدينة الرياض في أبريل المقبل بعد 4 سنوات من التوقف، لتكون بذلك أقصر رحلة للعملاقة في 2024، بحسب بيانات «سيمبلي فلاينغ» المتخصصة في استشارات التسويق لقطاع النقل الجوي.

وكشفت البيانات أن طائرة «إيرباص A380» ستحل محل الطائرة 777-300ER، حيث ستوفر عملية المبادلة حوالي 40 % من المقاعد الإضافية للبيع لكل مغادرة هذا الصيف (بما في ذلك الدرجة الأولى ورجال الأعمال)، مما يمكنها من الاستفادة من الطلب في موسم الذروة.

وعند تدشين هذه الرحلة ستكون الرياض الوجهة الثالثة في الشرق الأوسط التي تصل إليها العملاقة بعد كل من عمان وجدة. وكانت طيران الإمارات قد استخدمت الطائرة العملاق ذات الطابقين إلى الرياض بين 29 أبريل 2019 و22 مارس 2020. وسيرحب المطار بعودتها في 1 أبريل.

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