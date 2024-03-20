برنامج حوافز أوزبكستاني لوكلاء السفر في الإمارات

المصدر: دبي – البيان

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أطلق المركز الوطني للعلاقات العامة في أوزبكستان، برنامجاً حصرياً محدود الإصدار ومصمماً خصيصاً لوكلاء السفر في دولة الإمارات بهدف الترويج لباقات العطلات في أوزبكستان بمناسبة عطلة عيد الفطر السعيد القادمة.

ويسلط هذا البرنامج الضوء على أهمية سوق الإمارات بالنسبة للسياحة في أوزبكستان وتهدف إلى تعزيز قطاع السياحة في البلاد. توفر عطلة عيد الفطر السعيد، فرصة مثالية للعائلات والأصدقاء والأفراد لاستكشاف عجائب أوزبكستان. ويسعى البرنامج إلى الارتقاء بتجربة السفر وتسهيل السفر وتشجيعه خلال هذه الفترة الاحتفالية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للعلاقات العامة في أوزبكستان: «نحن سعداء بهذه النسخة الحصرية المحدودة من برنامج الحوافز لوكلاء السفر في دولة الإمارات للترويج لباقات العطلات في أوزبكستان بمناسبة عيد الفطر السعيد. وتفتخر أوزبكستان بمجموعة متنوعة من عوامل الجذب، بدءاً من المناظر الطبيعية ووصولاً إلى نسيجها الثقافي المفعم بالحياة، ونعتقد أن هذه المبادرة ستشجع المزيد من المسافرين على استكشاف جمال بلادنا خلال موسم العطلات القادم».

وتعد أوزبكستان، المشهورة بمدنها القديمة ومواقع التراث العالمي لليونسكو ومأكولاتها الشهية اللذيذة، بتوفير تجربة لا تنسى للمسافرين من جميع الأعمار.

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