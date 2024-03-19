«ويجو»: ارتفاع الطلب على حجوزات الطيران والفنادق في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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كشف «ويجو»، سوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أبرز اتجاهات السفر لشهر رمضان الجاري في الإمارات. حيث لاحظ موقع «ويجو» ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على حجوزات الطيران والفنادق في الإمارات خلال الفترة التي تسبق موسم الأعياد.

وبحسب بيانات «ويجو»، فقد تجاوزت حجوزات الطيران الدولي من الإمارات للسفر في فبراير أرقامها خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 70.1%.

ومن المتوقع أن يؤدي تعاقب شهر رمضان وعيد الفطر وعطلة الربيع في عام 2024 إلى تحقيق نفس القفزة على أساس سنوي في حجوزات الرحلات المقررة في الأشهر المقبلة.

تذاكر الطيران

ومنذ بداية شهر رمضان المبارك، أظهرت بيانات «ويجو» أن أسعار تذاكر الطيران إلى بعض الوجهات قد تصبح أكثر تكلفة هذا العام. إذ يبلغ متوسط سعر تذكرة الطيران من الإمارات إلى الفلبين، 1,331 درهماً، مقارنة بـ 895 درهماً في عام 2023. كما ارتفع متوسط أسعار الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة وألمانيا على أساس سنوي بنسبة 23.88% و60.42% على التوالي.

وتوقع «ويجو» أن تستمر أسعار التذاكر للوجهات الشهيرة في الارتفاع، خاصة مع احتمال تخطيط المزيد من العائلات لقضاء عطلات خلال العطلات.

إشغال الفنادق وأسعار الغرف

ووسط شهر حافل بالأحداث المهمة مثل معرض جلفود التجاري وبطولات سوق دبي الحرة للتنس وغيرها، شهدت دبي ارتفاعًا طفيفًا في معدلات إشغال الفنادق في فبراير 2024، حيث تجاوزت الحجوزات على موقع «ويجو» أرقام العام الماضي بنسبة 23.2%. وفي الوقت نفسه، شهد متوسط أسعار الغرف الفندقية في دبي ارتفاعًا سنويًا بنسبة 20.3%.

وقال تقرير موقع «ويجو»: قد يستمر إشغال فنادق دبي والمعدلات اليومية في التحرك في مسار تصاعدي خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تشير البيانات إلى أن الطلب بين المقيمين في الإمارات ينمو عادةً خلال عطلات نهاية الأسبوع في شهر رمضان وعطلة عيد الفطر.

السفر في العيد

ومن المتوقع أن يشهد عيد الفطر في دولة الإمارات هذا العام قفزة في حركة الطيران المغادرة مقارنة بعيد العام الماضي، حيث لاحظ موقع «ويجو» زيادة بمقدار أربعة أضعاف تقريبًا في عمليات البحث عن الرحلات الجوية من الإمارات للسفر خلال عيد الفطر في 2024 مقارنة بعام 2023.

وتوقع «ويجو» زيادة عمليات البحث مع قيام المزيد من المسافرين من الإمارات بوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات سفرهم في الأسابيع أو الأيام التي تسبق عيد الفطر.

واستنادًا إلى بيانات «ويجو»، تعد الهند ومصر والسعودية والأردن الوجهات الأكثر رواجًا للسفر في الفترة بين مارس إلى أبريل 2024. وقد تشير قائمة الدول إلى رحلات العودة إلى الوطن والذين يتطلعون إلى الاستفادة من العطلات الطويلة.

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