فلاي دبي تطلق باقات شاملة لعطلات عيد الفطر

المصدر: البيان

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أطلقت فلاي دبي، باقات عطلات جذابة خلال فترة عطلة عيد الفطر المقبلة. تتيح للمسافرين من دولة الإمارات السفر إلى مجموعة مختارة من الوجهات الشهيرة عبر شبكة الناقلة.

تلبي باقات عطلة العيد احتياجات المسافرين الباحثين عن ملاذات الشواطئ أو العطلات القصيرة في المدن وهي باقات خاصة متاحة للحجز بحلول 31 مارس للسفر بين 06 أبريل و14 أبريل 2024، وتشمل رحلات الذهاب والاياب والإقامة في الفندق لمدة أربع ليال.

وجهات الشواطئ

لانكاوي وبينانغ ابتداءً من 2649 درهماً للشخص الواحد

تشتهر هاتان الوجهتان الماليزيتان بأشجار المانجروف الوارفة وشواطئهما البيضاء اللؤلؤية وعروض وتجارب الطهي التي لا تُنسى، كما توفران فرصة مثالية للاسترخاء في هذا العيد. في حين أن جزيرة لانكاوي هي موطن لبعض أجمل الشواطئ في ماليزيا، فإن بينانغ تشتهر بمناظرها الحيوية المتعددة الثقافات والأطباق المحلية التي تنتشر بين شوارع جورج تاون المذهلة.

مومباسا ابتداءً من 2849 درهماً للشخص الواحد

تقع هذه الجوهرة الساحلية على الساحل الشرقي لكينيا، وهي موطن للشواطئ الجميلة والحياة البحرية الفريدة والشعاب المرجانية المذهلة، وهي مثالية للأنشطة المائية. كما تشتهر مدينة مومباسا أيضاً بمحمياتها الطبيعية ومواقعها الثقافية، التي تلائم الجميع.

باتايا ابتداءً من 3049 درهماً للشخص الواحد

تشتهر باتايا بشواطئها المشمسة ومياهها الزرقاء الصافية وهي عوامل جعلت منها واحدة من أكثر الوجهات الأكثر شعبية في تايلاند. يمكن للسياح أيضًا تذوق المأكولات الشهية في الشوارع أو الاستمتاع بأجواء المدينة الحيوية التي تعد وجهة لا بد من زيارتها.

باقات عطلات المدن

بلغراد ابتداءً من 2149 درهماً للشخص الواحد

تشتهر بلغراد، عاصمة صربيا، بأجوائها النابضة بالحياة وأحياءها الجذابة. يمكن للسياح زيارة شارع سكادارليغا والاستمتاع بالعديد من المقاهي والحفلات الموسيقية والمعارض أو الاستمتاع بالمناظر الطبيعية لنهر الدانوب.

إسطنبول ابتداءً من 2799 درهماً للشخص الواحد

حيث يلتقي الشرق بالغرب، اشتهرت إسطنبول منذ فترة طويلة بأجوائها النابضة بالحياة ومزيج الثقافات والمناظر الخلابة لمضيق البوسفور. اكتشف أسواق إسطنبول الصاخبة والمواقع التاريخية المثيرة للإعجاب، بما في ذلك آيا صوفيا والمسجد الأزرق، فضلا عن الاستمتاع بالمأكولات المحلية اللذيذة في أحد مطاعم المدينة ذات المستوى العالمي.

كراكوف ابتداءً من 2999 درهماً للشخص الواحد

تعد كراكوف واحدة من أقدم المدن في بولندا، توفر للسياح لمحة عن تاريخ بولندا الغني. تتميز هذه الوجهة الساحرة بالهندسة المعمارية المدهشة والمواقع التاريخية الرائعة بما في ذلك قلعة فافل الملكية وغيرها الكثير.

تبليسي ابتداءً من 2449 درهماً للشخص الواحد

جذبت هذه الجوهرة الجورجية المحاطة بالجبال العديد من الزوار بسبب جمالها الطبيعي وتراثها الغني. يمكن للسياح الذين يزورون تبليسي التجول عبر المباني الملونة والمواقع التاريخية الرائعة والحمامات الكبريتية التقليدية فضلا عن تذوق الطعام الجورجي اللذيذ.

توفر عطلات فلاي دبي منصة شاملة تتيح للعملاء الاختيار من بين مجموعة متنوعة من باقات العطلات المصممة خصيصاً، بما في ذلك رحلات الطيران والفنادق مع خيار إضافة الرحلات وتأجير السيارات وغير ذلك الكثير.

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