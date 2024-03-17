38667 رحلة شغّلتها الناقلات الوطنية في يناير

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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ارتفع عدد الرحلات التي شغلتها الناقلات الوطنية (طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران، والعربية للطيران أبوظبي) بنسبة 13.97 % خلال شهر يناير الماضي ليصل إلى نحو 38667 رحلة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي وصل فيها عدد الرحلات إلى 33922 رحلة، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران.

وكشفت البيانات عن استحواذ طيران الإمارات على 36.7 % من إجمالي عدد رحلات الناقلات الوطنية بنحو 14217 رحلة، في حين سجلت فلاي دبي 9867 رحلة بزيادة 11.6 % مقابل 8836 رحلة شغلتها الشركة في يناير 2023، بينما وصل عدد رحلات الاتحاد للطيران إلى نحو 6666 رحلة والعربية للطيران 6437 رحلة في حين ارتفع عدد رحلات العربية للطيران أبوظبي ليصل إلى 1480 رحلة.

وارتفع حجم أساطيل الناقلات الوطنية الإماراتية إلى 508 طائرات، تصل إلى أكثر من 200 وجهة دولية مع نهاية عام 2023، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

وأظهرت البيانات أن «طيران الإمارات» تتبوأ مرتبة الصدارة في حجم أسطولها، حيث تشغل الناقلة 264 طائرة بنسبة 52 % من إجمالي الطائرات التي تشغلها الناقلات الوطنية في الدولة، بينما تشغل «الاتحاد للطيران» 95 طائرة بنسبة 18.7 %، و«فلاي دبي» 84 طائرة بنسبة 16.5 %، بينما تشغل «العربية للطيران» 43 طائرة، و«العربية للطيران أبوظبي» 10 طائرات، و«ويز إير» 12 طائرة.

وتسعى الناقلات الوطنية بشكل متواصل إلى تعزيز شبكة رحلاتها من خلال زيادة الرحلات الأسبوعية وإطلاق وجهات جديدة، مع تسجيل نمو قياسي في عدد المسافرين عبر مطارات الدولة العام الماضي، وتوقعات العودة لمستويات ما قبل جائحة «كوفيد19» في الحركة الجوية.

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