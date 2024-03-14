«العربية للطيران» تطلق رحلات مباشرة بين الشارقة والبصرة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن إطلاق رحلات جديدة بين الشارقة ومدينة البصرة في العراق. وتنطلق الرحلات المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار البصرة الدولي اعتباراً من 3 يونيو 2024 وبمعدل 3 رحلات أسبوعياً.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يمثل إطلاق رحلاتنا الجديدة إلى مدينة البصرة في العراق خطوة إضافية ضمن استراتيجية النمو التي تتبعها الشركة. وفضلاً عن حرص (العربية للطيران) الدائم على تزويد المسافرين بخيارات سفر جديدة مدعومة بالقيمة المضافة، يؤكد إطلاق رحلاتنا إلى البصرة التزامنا الدائم بمواصلة تطوير شبكة وجهاتنا وتوفير حلول سفر جديدة لعملائنا».

وتعد مدينة البصرة الوجهة الرابعة للشركة في العراق، وذلك إلى جانب كل من بغداد وأربيل والنجف. وتشغل «العربية للطيران» أسطولاً من طائرات الإيرباص A320 وA321 neo-LR، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وتوفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة في أي مقصورة اقتصادية. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة «SkyTime»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة عبر قائمة «SkyCafe» الموجودة على متن الطائرة.

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