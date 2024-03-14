«سوق السفر العربي» يركز على الابتكار والاستدامة في قطاع الطيران

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف معرض سوق السفر العربي 2024، الذي يقام في الفترة من 6 إلى 9 مايو، في مركز دبي التجاري العالمي، نخبة من أبرز شركات الطيران العالمية ومصنعي الطائرات، لمناقشة أحدث الابتكارات والحلول في الصناعة، حيث سيسلط المعرض الضوء بشكل رئيس على الاستدامة ودور الشركات الناشئة والمبتكرين في نقل صناعة الطيران إلى العصر التالي.

وستعقد الدورة الحادية والثلاثون من معرض سوق السفر العربي، تحت شعار «تمكين الابتكار: تحول السفر من خلال ريادة الأعمال»، ودعم الشركات الناشئة والمبتكرين الذين يقدمون مساهمة كبيرة في قطاع السفر والسياحة، وتماشياً مع هذا التركيز على الابتكار، فقد عقد سوق السفر العربي شراكة استراتيجية مع «أفييشن إكس لاب»، وبرنامج انطلاق، اللذين لديهما مهمة مشتركة، تتمثل في إحداث ثورة في صناعة السفر، من خلال توفير منصة مثالية للشركات الناشئة والمبتكرين.

وتأسست «أفييشن إكس لاب» في عام 2017، وهي حاضنة متخصصة في مجال الطيران، تجمع بين قادة الطيران العالميين، طيران الإمارات، ومجموعة تاليس، وكولينز إيروسبيس، وجي إي أيروسبيس، وإيرباص، بهدف إعادة تشكيل مستقبل قطاع الطيران، من خلال أفكار مبتكرة ومستدامة، كما تشتمل برامج انطلاق على مختبر انطلاق للأفكار، وحاضنة انطلاق ومسرع انطلاق، التي تدعم الشركات الناشئة، وتعزز تطوير أفكار جديدة لمواجهة التحديات في قطاعات السفر والطيران والسياحة.

وتشمل قائمة شركات الطيران المشاركة في معرض هذا العام طيران الإمارات، وفلاي دبي، والخطوط الجوية السعودية، وطيران ناس، والخطوط الجوية القطرية، ومصر للطيران، التي ستظهر لأول مرة في معرض سوق السفر العربي 2024. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لشركتي الطائرات الخاصة، ماي فير جيتس جروب وإير تشارتر سيرفس، حضور في المعرض، حيث أصبحت طيران الإمارات أول شركة طيران تشغل رحلة تجريبية لطائرة إيرباص A380، تعمل بوقود طيران مستدام بنسبة 100 %، وتمتلك واحداً من أحدث الأساطيل في الصناعة، حيث تستثمر في طائرات أكثر كفاءة من الناحية البيئية.

استدامة

وقال عدنان كاظم نائب رئيس طيران الإمارات، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران الإمارات: «تركز طيران الإمارات هذا العام في معرض سوق السفر العربي على الاستدامة، مع التركيز بشكل أكبر على التعليم والتفاعل والمشاركة الفعالة لزوار جناحنا».

وأضاف: «باعتبارنا شركة طيران، فنحن ملتزمون بالحد من انبعاثات الكربون، وسنعرض المبادرات التي قمنا بتنفيذها بالفعل، مثل دمج المواد المستدامة على متن الطائرة، حيث سيتمكن زوار معرض سوق السفر العربي 2024، من رؤية مدى تبنّي طيران الإمارات لنظام الاستدامة البيئي».

ويُعقد برنامج مؤتمر سوق السفر العربي على مدار 4 أيام، ويتضمن عروضاً تقديمية من قبل قادة السفر والسياحة العالميين، كما سيتم أيضاً تسليط الضوء على الابتكار في قطاع الطيران في 7 مايو، عندما يجتمع نخبة من أبرز قادة الصناعة من سيريوم وطيران الرياض والاتحاد الدولي للنقل الجوي، على المسرح العالمي، لحضور جلسة بعنوان «التطلع نحو السماء من أجل الابتكار: كيف يتغير قطاع الطيران».

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