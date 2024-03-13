«دناتا»: تضاعف حجوزات السفر من الإمارات في عطلة عيد الفطر

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «دناتا للسفريات»، أعرق مزود لخدمات السفر في الإمارات، عن تضاعف حجم حجوزات السفر الدولية من دولة الإمارات خلال عطلة عيد الفطر المبارك في شهر أبريل المقبل، وذلك مقارنةً بمستويات العام الماضي.

وكانت «دناتا للسفريات» قد شهدت في السنوات الماضية تقارباً بين خياري السفر الدولي أو الإقامة المحلية خلال عطلة العيد للمقيمين في دولة الإمارات، وشهد هذا العام ارتفاع أعداد العملاء الذين اختاروا السفر للخارج بنسبة 60% من جميع الحجوزات، بينما فضّل 40% حجز إقامات داخل الدولة.

وبيّنت «دناتا» أن الوجهات الأكثر إقبالاً لحجوزات عطلة عيد الفطر من دولة الإمارات هي جزر المالديف وتايلند وإيطاليا وموريشيوس والولايات المتحدة الأميركية، على الترتيب.

وقالت ميرة كتيت، رئيسة مبيعات البرامج السياحية في «دناتا للسفريات»: «سوف يستمتع المقيمون في دولة الإمارات بعطلة طويلة لعيد الفطر هذا العام، ويغتنم المسافرون هذه الفرصة من خلال إجراء حجوزات مسبقة إلى وجهات بعيدة في مناطق مثل آسيا والولايات المتحدة الأمريكية».

وأضافت: «تحظى جزر المالديف وموريشيوس في المحيط الهندي، إلى جانب تايلند، بإقبال كبير لدى المسافرين على مدار العام بفضل مناخ هذه الوجهات وسهولة الوصول إليها من دولة الإمارات. وهذا العام، تزايد الطلب على السفر إلى إيطاليا والولايات المتحدة لقضاء عطلة العيد مقارنة بعام 2023، حيث يفضّل المسافرون مدينتي روما وفينيسيا في إيطاليا، بينما كانت مدينتا نيويورك ولاس فيغاس الأكثر إقبالاً في الولايات المتحدة».

ويوفر فريق خبراء السفر في «دناتا للسفريات» مجموعة من برامج العطلات المخصصة للمسافرين في دولة الإمارات العربية المتحدة مع توفرها في اللحظة الأخيرة خلال عطلة عيد الفطر في أبريل المقبل. وتشمل أبرز المزايا، الإقامة في فنادق الخمس نجوم مع خدمة التنقل من وإلى المطار، والوجبات في أشهر الوجهات في جزر المالديف وسيشيل وهونج كونج وبالي، إلى جانب جولة في أفضل المعالم السياحية في سريلانكا، إلى جانب العديد من برامج العطلات الأخرى.

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