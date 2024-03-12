«دناتا» تحصل على اعتماد «اياتا» لمناولة ونقل بطاريات الليثيوم

المصدر: دبي - البيان

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حصلت «دناتا»، الشركة العالمية العاملة في خدمات الطيران والسفر، على اعتماد المناولة الآمنة لبطاريات الليثيوم من مركز التميز للمدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا». ويجسد هذا الإنجاز التزام الشركة بتلبية معايير السلامة والمتطلبات التنظيمية الصارمة في مناولة المواد التي قد تكون خطرة.

وكانت رحلة «دناتا» مع برنامج بطاريات الليثيوم قد بدأت منذ أبريل 2023، وبعد أقل من 12 شهراً، أصبحت أول مزود للخدمات الأرضية يحصل على اعتماد لـ11 محطة من محطاتها حول العالم، التي شاركت جميعها في عملية تدقيق شاملة. وأكملت محطات الشركة في أستراليا وباكستان أول مراحل التقييم، تلتها سنغافورة وبلجيكا والمملكة المتحدة والإمارات. وأقيم حفل اعتماد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا» لهذه المحطات في اجتماع الندوة العالمية للشحن التي أقيمت مؤخراً في هونج كونج.

وقال غيوم كروزير، نائب رئيس أول «دناتا» للشحن في الإمارات واستراتيجية الشحن العالمية: «إن الحصول على اعتماد مركز التميز للمدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي لمناولة ونقل بطاريات الليثيوم، يؤكد التزامنا بالسلامة والامتثال، ويعكس جهودنا المستمرة للحفاظ على أعلى المعايير في التعامل مع البضائع الخطرة، وضمان سلامة عملياتنا ورضا عملائنا».

وقال الرئيس العالمي للشحن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بريندان سوليفان: «تواصل الشحنات الجوية التي تحتوي على بطاريات الليثيوم نموها، ويأتي ضمان نقل هذه العناصر بأمان وكفاءة في صدارة أولويات الصناعة، ولتحقيق ذلك يجب الامتثال للتغييرات التنظيمية ودمج أفضل الممارسات في مناولة بطاريات الليثيوم عبر سلسلة التوريد، ومن هذا المنطلق تم إطلاق برنامج مركز التميز للمدققين المستقلين لنقل بطاريات الليثيوم».

وأضاف: «نثمّن حصول «دناتا» على هذا الاعتماد كونها أول مزود للخدمات الأرضية يعتمد 11 محطة عبر شبكة محطاتها العالمية، في إنجاز سيعود نفعه على عملائها من خلال ضمان مناولة شحناتهم بأقصى قدر من الكفاءة والسلامة، ويرسي أيضاً معياراً جديداً للجودة في قطاع الشحن».

يذكر أن «دناتا» استثمرت بكثافة، خلال السنوات القليلة الماضية، في عملياتها لتعزيز السلامة وتحسين الكفاءة في التعامل مع البضائع الخطرة. وأصبحت في عام 2021 أول مزود خدمات جوية عالمي يعتمد منصة أياتا للفحص التلقائي DG Autocheck لقبول شحنات البضائع الخطرة. وحصلت في ديسمبر 2023، على اعتماد إضافي من الاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا» للتدريب والتقييم القائم على الكفاءة CBTA فيما يتعلق بالبضائع الخطرة.

وتأسست «دناتا»، التي رسخت مكانة رفيعة كشركة عالمية رائدة في تقديم خدمات الطيران والسفر، في عام 1959، وتقدم خدمات المناولة الأرضية والبضائع والسفر والتموين والتجزئة عالية الجودة في أكثر من 30 دولة عبر القارات الست. وخلال السنة المالية 2022/ 2023، تعاملت فرق «دناتا» مع أكثر من 710 آلاف رحلة طيران، و2.7 مليون طن من البضائع، وحمّلت 111.4 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر TTV بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي.

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