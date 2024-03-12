إضراب مضيفي لوفتهانزا في مطار فرانكفورت

المصدر: د ب ا

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أضرب مضيفو شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا في مطار فرانكفورت في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت نقابة مضيفي الطيران "أوفو".

وأكدت متحدثة باسم النقابة أن الإجراء في أكثر المطارات ازدحاما في ألمانيا بدأ في الساعة 04.00 صباحا بالتوقيت المحلي (03.00 بتوقيت غرينتش) ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة 11 مساء.

ومن المتوقع إلغاء حوالي 600 رحلة بسبب الإضراب، وفقا لشركة الطيران الوطنية، ما يؤثر على 70 ألف مسافر.

وتطالب النقابة بزيادة بنسبة 15% في الأجور وتريد أيضا الحصول على مكافأة تعويض عن التضخم بقيمة ثلاثة آلاف يورو (3280 دولارا).

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