العربية للطيران تطلق خدمة «مركز المدينة لتسجيل السفر» بدبي

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «العربية للطيران»، افتتاح «مركز المدينة لتسجيل السفر» الجديد في دبي، ويقع المركز في سيتي سنتر الشندغة بحي الفهيدي. ومع افتتاح المركز الجديد، يرتفع عدد مرافق «مركز المدينة لتسجيل السفر» في دولة الإمارات إلى 12 مركزاً.

وتهدف خدمة «مركز المدينة لتسجيل السفر» إلى توفير المزيد من الراحة والسهولة للمسافرين؛ فتتيح لهم هذه الخدمة إيداع حقائبهم وتسلّم بطاقات الصعود إلى الطائرة قبل موعد الإقلاع بمدة من 8 إلى 24 ساعة. وسيوفر المركز الجديد قريباً خدمة حافلات مريحة تنقل المسافرين من سيتي سنتر الشندغة إلى مطار الشارقة الدولي.

ويمكن للمسافرين المغادرين من مطار الشارقة الدولي التوجه إلى أي من مراكز إنجاز إجراءات السفر الواقعة في كل من دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، بينما يمكن للمسافرين المغادرين من مطار زايد الدولي التوجه إلى مركز المدينة لتسجيل السفر في أبوظبي، وتم تصميم هذه الخدمة لإنجاز إجراءات السفر ما قبل الرحلة والحد من الازدحام والتوجه مباشرة إلى المطار والانطلاق في رحلتهم.

ويندرج إطلاق «العربية للطيران» مركزها الجديد المخصص لإنجاز إجراءات السفر في داخل المدينة مع استراتيجية النمو التي تتبعها الشركة، فضلاً عن تزويد المسافرين خدمات إضافية ومتميزة، وهذا جزء من التزام الناقلة تلبية الاحتياجات المتنامية للمسافرين عبر خدمة استثنائية وبأسعار في المتناول وحلول مبتكرة ذات قيمة مضافة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز