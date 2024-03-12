«الاتحاد للطيران» تقدم خدمات رمضانية خاصة لضيوفها

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحتفي الاتحاد للطيران بشهر رمضان الفضيل مع مسافريها، على الأرض وفي الأجواء، وتقدم باقة من تجارب السفر والخدمات الخاصة لضيوفها.

ويحظى المسافرون على الدرجات كافة في رحلات مختارة، بمجموعة من الخدمات المصممة خصيصاً للمسافرين الصائمين، بدءاً من وجبات الإفطار الرمضانية، ومرافق الصلاة المتوفرة في صالات الانتظار الممتازة، وعلى متن الطائرة.

وقال تركي الحمادي رئيس قسم المنتج وخدمات الضيافة في الاتحاد للطيران: «لشهر رمضان مكانة خاصة في قلوبنا، وهو وقت التفكر وعمل الخير، وبدورنا نلتزم بمشاركة قيم الشهر الكريم مع ضيوفنا، عبر مختلف نقاط السفر خلال رحلتهم، ابتداءً من صالات الانتظار، وحتى تجارب السفر على متن الطائرة».

وأضاف: «أعد فريق الطهاة قائمة طعام تضم الأطباق الرمضانية التي تحيي التقاليد الرمضانية الطيبة، وتدمج بين النكهات الإماراتية التقليدية واللمسات العصرية».

وأردف: «يحظى أعضاء برنامج ضيف الاتحاد بفرصة التبرع بأميالهم. وشهدنا حتى اليوم سخاء ضيوفنا في التبرع لعدد من المشاريع، من خلال برنامج التبرع بالأميال التابع لضيف الاتحاد، حيث بلغت التبرعات أكثر من 250 مليون ميل».

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