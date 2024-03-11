121 ألف مغامر استخدموا أطول مسار انزلاقي عالمياً بجبل جيس

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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تشهد سياحة المغامرات في رأس الخيمة إقبالاً كبيراً، وانتعاشاً ملحوظاً على مدار العام، بفضل التجارب السياحية ومنتجات المغامرة على قمة جبل جيس، القمة الأعلى في دولة الإمارات، التي تتمتع بمقومات طبيعية خلابة لتجارب لا تنسى، وتتنوع بين مغامرات صعود القمة الشاهقة والمسير الجبلي وتجارب التخييم وألعاب المغامرة، والتي تضم أطول مسار انزلاقي في العالم، والمسار الانزلاقي المكون من 6 مسارات، والزلاجة التي تسير على أطول مسار فولاذي. وتقدم حديقة جبل جيس للمغامرات العديد من الوجهات والأنشطة المشوقة مثل جيس فلايت، أطول مسار انزلاقي في العالم، وإحدى مناطق الجذب الرئيسية في الوجهة، الذي استقطبت أكثر من 121 ألف مغامر حتى الآن.

وأكد راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أنه انطلاقاً من مكانة رأس الخيمة بوصفها واحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً في الشرق الأوسط، تتمحور رؤيتنا حول جوانب رئيسية عدة، بدءاً من الاستثمار في البنية التحتية لقطاع السياحة، وتنفيذ المبادرات الموجهة، وعقد الشراكات الاستراتيجية الرامية إلى زيادة عدد زوار الإمارة، وصولاً إلى تأسيس منظومة سياحية مستدامة وشاملة.

ونطمح خلال السنوات القليلة المقبلة إلى مضاعفة محفظتنا في قطاع الضيافة لتحقيق هدفنا في اجتذاب أكثر من 3 ملايين زائر بحلول عام 2030، مع التحضير لافتتاح ما يزيد على 20 منشأة فندقية لإضافة أكثر من 7000 غرفة إلى مخزون الفنادق الحالي، في ظل نجاح جهود الإمارة بتسجيل أعلى رقم لها خلال عام 2023 في عدد الزوار بمجموع 1.22 مليون زائر بزيادة قدرها 8% عن عام 2022، وكان عدد سياح الأسواق الدولية مساوياً للسياح من السوق المحلي خلال العام الماضي.

وأضاف: نعمل على إرساء أسس السياحة الميسرة والشاملة؛ إذ تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 1.3 مليار شخص (ما يعادل 16% من سكان العالم) يحتاجون للحصول على المساعدة لوجود إعاقة ما تتطلب احتياجات خاصة ليتمكنوا من السفر، فإن خدمات القطاع السياحي لا تلبي كافة احتياجاتهم ومتطلبات سفرهم، ولأجل ذلك عقدنا شراكة مع إحدى الشركات العالمية الرائدة للسفر الميسر لتقييم مؤهلات رأس الخيمة في تسهيل هذا النوع من السفر والحصول على شهادات دولية بهذا الشأن.

وأكد فيليبس أن رأس الخيمة أصبحت في السنوات الأخيرة الوجهة الرائدة للمغامرات في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً بعد تنفيذ سلسلة من المشاريع في جبل جيس، أعلى قمة في الإمارات. وأضاف: يمكن للمغامرين أيضاً عيش تجربة تخطف الأنفاس في «جيس سكاي تور»، وهو مسار انزلاقي مكون من 6 حبال تتيح للزوار التحليق فوق المنحدرات والوديان، ومنذ افتتاحها استقبلت منطقة الجذب هذه ما يزيد على 12 ألف زائر من عشاق المغامرات، ومن وجهات الجذب الشهيرة الأخرى «جيس سليدر»، الزلاجة التي تسير على أطول مسار فولاذي في المنطقة، وقد خاض تجربتها أكثر من 81 ألف زائر. وهناك «مخيم بير جريلز للمستكشفين» الأول من نوعه في المنطقة، الذي يقدم للمغامرين تجربة دروس النجاة المفعمة بالتحدي.

وتحظى رأس الخيمة أيضاً بمناطق جذب جبلية رائعة سيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، منها أجنحة جيس، أول موقع مخصص للطيران المظلي في المنطقة، حيث ينطلق فيها المغامرون بالمظلات من قمة جبل جيس نحو مواقع مخصصة بالقرب من جزر سرايا وشاطئ الرمس، علاوة على ذلك تلبي الإمارة أيضاً متطلبات الضيوف الواعين بيئياً عبر توفير 70 نزلاً جبلياً ضمن المنتجع الجبلي الفاخر «سيج ماونتن لودج»، وسيوفر هذا المنتجع ملاذاً جبلياً نقياً مع تنظيم رحلات رائعة بصحبة مرشدين.

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