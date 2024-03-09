مطارات دبي: جميع الرحلات تعمل بشكل طبيعي

المصدر: البيان

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أكدت مطارات دبي أن جميع الرحلات تعمل بشكل طبيعي على الرغم من الظروف الجوية الحالية.

وأشارت مطارات دبي إلى وجود بعض التأخير في رحلات المغادرة،.

كما حثت مطارات دبي على حسابها الرسمي على "منصة إكس" المسافرين على الوصول إلى المطار بوقت كاف وذلك بسبب تراكم المياه على الطرق القريبة من المبنيين رقم 1 و2 أو استخدام مترو دبي.

ونصحت مطارات دبي المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم للحصول على آخر التحديثات.

Despite weather conditions, all flights are operating normally with some departure delays. Check your flight status for the latest updates.



Due to water accumulation on roads near Terminals 1 and 2, we urge you to allow extra time to get to the airport or use the Dubai Metro. — DXB (@DXB) March 9, 2024

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