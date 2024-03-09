مطارات دبي: جميع الرحلات تعمل بشكل طبيعي

المصدر:
  • البيان
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أكدت مطارات دبي أن  جميع الرحلات تعمل بشكل طبيعي على الرغم من الظروف الجوية الحالية.

وأشارت مطارات دبي إلى وجود بعض التأخير في رحلات المغادرة،.

كما حثت مطارات دبي على حسابها الرسمي على "منصة إكس" المسافرين على الوصول إلى المطار بوقت كاف وذلك بسبب تراكم المياه على الطرق القريبة من المبنيين رقم 1 و2 أو استخدام مترو دبي.

ونصحت مطارات دبي   المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم للحصول على آخر التحديثات.

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