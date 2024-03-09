مشاركة حافلة لطيران الإمارات في معرض برلين للسياحة

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت طيران الإمارات بنجاح مشاركتها في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر «آي تي بي برلين» 2024، حيث استقبل جناح الناقلة في المعرض أكثر من 6000 زائر اطلعوا على أحدث منتجاتها وخدماتها ومبادراتها.

وعقد مسؤولو الناقلة 260 اجتماعاً مع شركاء صناعة السياحة والسفر ووسائل الإعلام خلال المعرض على مدى ثلاثة أيام، كما أبرمت 8 صفقات واتفاقيات تعاون مع مشغلي رحلات بحرية ومجالس سياحية وناقلات جوية من مختلف أنحاء أوروبا. واستفادت طيران الإمارات من عودتها إلى المعرض، من خلال استعراض أحدث منتجاتها المتميزة لأول مرة في ألمانيا.

ووقعت طيران الإمارات عدة اتفاقيات تعاون مع كل من المنظمة الوطنية اليونانية للسياحة GNTO والمكتب الوطني النمساوي للسياحة ANTO وهيئة السياحة الأيرلندية. وتماشياً مع جهود طيران الإمارات المتواصلة لتوسيع شبكتها في أوروبا، وقعت الناقلة مذكرات تفاهم مع كل من الناقلة الإيطالية «آي تي إيه إيرويز»، وطيران أيسلندا وشركة «جي أو 7». كما جددت طيران الإمارات شراكاتها مع كلٍ من «تي يو آي كروز» و«أيدا كروز»، حيث ستسهم الناقلة بشكل أكبر في تعزيز قطاع رحلات السياحة البحرية المتنامي في دبي، في الموسمين المقبلين.

استعدادات رمضانية

من جهة ثانية أنهت طيران الإمارات استعداداتها كافة لتقديم خدمات خاصة لعملائها خلال شهر رمضان المبارك، حيث ستوفر الناقلة الآلاف من علب وجبات الإفطار للركاب الصائمين على متن الطائرة وعلى بوابات الصعود، وستقدم الأطباق الرمضانية التقليدية في الصالات، كما ستعزز المحتوى الديني والبرامج والمسلسلات الرمضانية عبر نظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice.

وستوفر طيران الإمارات في صالاتها بمطار دبي الدولي، الحلويات العربية التقليدية والتمور والقهوة خلال شهر رمضان، وهناك وجبات رمضانية بصالات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال، مع مجموعة من الحلويات والمعجنات العربية التقليدية. وتضم صالات طيران الإمارات مصليات ومرافق للوضوء. وستقدم طيران الإمارات للركاب الصائمين المسافرين إلى وجهات محددة، الذين يتواجدون عند بوابات الصعود إلى الطائرة في أوقات الإفطار، علباً تحتوي على الماء واللبن والموز والتمر.

تنبيهات الإفطار والإمساك

ولضمان أعلى مستويات الدقة للركاب الصائمين، تستخدم الناقلة أداة فريدة لحساب أوقات الإمساك والإفطار أثناء الرحلة، استناداً إلى أوقات شروق الشمس وغروبها في الموقع الذي تعبره الطائرة باستخدام خطوط الطول والعرض وارتفاع الطائرة عن الأرض. ويعلن القبطان عن هذه المواعيد للركاب.

واعتباراً من 11 مارس، سيحصل العملاء في جميع الدرجات على رحلات مختارة، على وجبات رمضانية متوازنة من الناحية الغذائية. وسيتم تقديم وجبات الإفطار في علب مخصصة صممتها طيران الإمارات بشكل يعبر عن التراث الإماراتي الثري لنساجي السدو.

تقدم علب الإفطار الرمضانية على الرحلات التي تخدم أفواج العمرة إلى جدة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان. ويمكن لكل معتمر في رحلات العودة من مطارات السعودية اصطحاب عبوة واحدة من مياه زمزم سعة 5 لترات.

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