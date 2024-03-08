طيران الإمارات تقدّم خدمات خاصة لعملائها في رمضان

المصدر: دبي - البيان

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أنهت طيران الإمارات كافة استعداداتها لتقديم خدمات خاصة لعملائها خلال شهر رمضان المبارك، حيث ستوفر الناقلة الآلاف من علب وجبات الإفطار للركاب الصائمين على متن الطائرة وعلى بوابات الصعود، وستقدم الأطباق الرمضانية التقليدية في الصالات، كما ستعزز المحتوى الديني والبرامج والمسلسلات الرمضانية عبر نظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice.

وستوفر طيران الإمارات في صالاتها بمطار دبي الدولي، الحلويات العربية التقليدية والتمور والقهوة خلال شهر رمضان، وستتضمن وجبات صالات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال مجموعة منتقاة من المقبلات العربية الساخنة والباردة، وحساء العدس، وتتكون الأطباق الرئيسية من المشويات العربية المشكلة مع الطحينة، وكبسة الدجاج المقدمة مع الدقوس والريتا، فيما تتنوع الحلويات بين الكنافة بكريمة الفستق، والبسبوسة بالزعفران، وقطايف القشطة والجوز، والآيس كريم بنكهات القهوة العربية والتمر أو البقلاوة، بالإضافة إلى مجموعة من الحلويات والمعجنات العربية التقليدية. وتضم صالات طيران الإمارات مصليات ومرافق للوضوء.

وستقدم طيران الإمارات للركاب الصائمين المسافرين إلى وجهات محددة، الذين يتواجدون عند بوابات الصعود إلى الطائرة في أوقات الإفطار، علباً تحتوي على الماء واللبن والموز والتمر.



تنبيهات الإفطار والإمساك

ولضمان أعلى مستويات الدقة للركاب الصائمين، تستخدم طيران الإمارات أداة فريدة لحساب أوقات الإمساك والإفطار أثناء الرحلة، استناداً إلى أوقات شروق الشمس وغروبها في الموقع الذي تعبره الطائرة باستخدام خطوط الطول والعرض وارتفاع الطائرة عن الأرض. ويعلن القبطان عن هذه المواعيد للركاب.

واعتباراً من 11 مارس الجاري، سيحصل العملاء في جميع الدرجات على رحلات مختارة، على وجبات رمضانية متوازنة من الناحية الغذائية. وسيتم تقديم وجبات الإفطار في علب مخصصة صممتها طيران الإمارات بشكل يعبّر عن التراث الإماراتي الثري لنساجي السدو، والذي يعكس الجانب المجتمعي في شهر رمضان نظراً لمكانة هذه الحرفة التقليدية في المجتمع الإماراتي، حيث تُعد من أبرز الحرف التي تلعب دوراً أساسياً في حياة سكان البادية. وتعد ممارسة المرأة البدوية لهذه الحرفة إحدى المساهمات الاقتصادية القيّمة التي تقدمها للمجتمع، بالإضافة إلى الدور الرئيسي الذي لعبه السدو في الحياة الاجتماعية للمرأة الإماراتية. ودأبت النساء على صناعة مفروشات ناعمة ونمارق مزخرفة بأنماط هندسية مميزة.

وتحتوي علب الوجبات الرمضانية على أصناف خفيفة، مثل الحمص وفطائر السبانخ والخبز العربي، والتبولة و البابا غنوج، إلى جانب شطائر الدجاج المغربي أو الزعتر مع المخلل والمايونيز بالثوم، وبعض الحلويات من الشوكولاتة باللوز والبقلاوة العربية بالكاجو والصنوبر، بالإضافة إلى الأصناف الأساسية مثل التمر واللبن. وتقدم طيران الإمارات علب الإفطار الرمضانية إلى جانب خدمة الوجبات الساخنة المعتادة.



أفواج العمرة

تقدّم علب الإفطار الرمضانية على الرحلات التي تخدم أفواج العمرة إلى جدة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان. ويمكن لكل معتمر في رحلات العودة من مطارات المملكة العربية السعودية اصطحاب عبوة واحدة من مياه زمزم سعة 5 لترات.

ويعرض نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice خلال الشهر الفضيل محتوى دينياً خاصاً، مثل رحلة حياة، وقوافل السماء، وهم العمر، والفتاوى، والأيام الخالية، ومحتوى بلغتي الأوردو والهندية، وتلاوات للقرآن الكريم.

كما تتوفر مجموعة من المسلسلات والأعمال الدرامية الجديدة من "شاهد" و"إم بي سي"، مثل سيب وأنا أسيب، سفاح الجيزة، الغريب، بالإضافة إلى "إيه بي توكس" ومسلسل درب الزلق، وأشهر المسلسلات التركية المدبلجة بالعربية مثل احترام، بهزات، الحب غير المكتمل، إلى جانب أكثر من 6500 قناة حسب الطلب على نظام ice، تتضمن 550 قناة عربية تعرض الأفلام والبرامج التلفزيونية العربية و450 قناة للموسيقى العربية والبودكاست.

وتنظم طيران الإمارات تدريبات توعوية خلال شهر رمضان لأفراد أطقم الخدمات الجوية وفرق الخدمات الأرضية في دبي وعبر شبكتها. ووفرت موارد تدريبية خاصة لضمان إلمامهم بأهمية الشهر الفضيل، والتعرف على مناسك الصيام حتى يكونوا على استعداد لتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء في جميع نقاط الاتصال.

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